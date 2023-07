Les fans de Love Island sont convaincus que des scènes clés ont été supprimées de la série après avoir repéré un « indice » majeur

Les fans de LOVE Island sont convaincus que les patrons éditent des rangées de l’émission après avoir repéré un « indice » majeur sur Unseen Bits de ce soir.

Cette villa a été secouée par le retour de Casa Amor, alors que les filles se dirigeaient vers un nouveau pad avec six garçons célibataires.

Instagram/@LoveIsland

Les téléspectateurs d’ITV2 ont eu droit à des extraits de leur passage dans les coulisses, y compris un clip lorsque les filles ont reçu leurs valises, qui avaient été emballées par les garçons dans la villa principale.

Les filles se sont mises à crier alors qu’elles triaient les articles qui leur avaient été envoyés.

Kady était déconcertée que Zach lui ait envoyé une plante, tandis qu’Ella a reçu une paire de chaussures de Tyrique.

Entendant les filles crier depuis le dressing, une Jess peu impressionnée se leva et dit : « Elles se disputent encore dans les toilettes… »

Elle a pris d’assaut et a demandé: «Les gars, pas ce soir, non non non, pas aujourd’hui.

« Nous venons de recevoir quatre, six garçons, pas aujourd’hui. »

Les filles étaient perplexes et ont demandé: « De quoi tu parles? »

Jess a répondu: « Quoi, les gens se disputent-ils? » avec une Leah choquée disant: « Non, nous ne le sommes pas. »

Cleary prenant le mauvais bout du bâton, Jess a dit: « Oh mon dieu, j’ai f ****** entendu crier, et j’étais comme » f ****** non « »,

Ella a ajouté: « Non bébé, nous discutons juste de choses. »

Le moment a laissé les fans convaincus que plus d’arguments ont été supprimés du montage final.

L’un d’eux a écrit: « Je me demande combien de disputes avec les filles, les abeilles ne voient pas. »

Un autre a posté: « Les filles doivent se disputer tout le temps alors », tandis qu’un troisième a déclaré: « Jess a encore dit, elles doivent couper beaucoup de rangées. »

Un quatrième a ajouté: « Je parie qu’il y a beaucoup d’arguments qui se produisent mais qui ne sont pas montrés. »

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que l’événement a été surnommé le « plus brutal de tous les temps », promettant de laisser quelqu’un en larmes et un couple déchiré après qu’un ébat classé X à Casa Amor soit exposé.

Un initié de la télévision a déclaré: «La soirée cinéma est toujours l’un des événements les plus attendus de Love Island, mais cette année, elle sera la plus chaotique de tous les temps car elle survient quelques heures seulement après le recouplage le plus explosif de Casa Amor à ce jour.

« Chaque couple dans la villa sera affecté par les bombes de vérité qui seront filtrées, et il reste à voir quels couples resteront debout dans l’épave. »

La dernière soirée cinéma de l’émission a suscité près de 300 plaintes d’Ofcom de la part de fans choqués, furieux des retombées.

Et il ne fait aucun doute qu’il y aura plus qu’assez de moments scandaleux à montrer sur grand écran.

