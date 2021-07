Les fans de Love Island sont choqués alors qu’un ami d’Hugo zone sa deuxième fille dans la villa et continue de profiter de ses « vacances gratuites »

Les fans de LOVE Island ont été choqués alors qu’un ami d’Hugo Hammond a zoné une deuxième fille dans la villa ce soir.

Le professeur d’éducation physique, 24 ans, a sorti le AJ Bunker, 28 ans, pour discuter alors qu’il décidait d’arrêter avec elle.

4 Un ami d’Hugo Hammond a zoné AJ Bunker ce soir alors qu’il continue de profiter de ses « vacances gratuites » Crédit : itv2

4 Le technicien en extensions de cheveux a été «choqué» par sa décision Crédit : itv2

Plus tôt cette semaine, le garçon du Hampshire était visiblement furieux après que la bombe AJ ait choisi de se recoupler avec lui.

Il a dit à AJ : « Pour être honnête, je voulais te parler de toute façon.

« Au début, il y avait quelque chose sur lequel je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt.

« Et je pensais que plus nous apprenions à nous connaître et plus nous passions, je pourrais peut-être comprendre ce que c’était, mais à la minute je pense juste que vous et moi sommes mieux en tant qu’amis sur ce front. »

AJ a été surpris lorsque le beau mec sportif a fait valoir ses arguments et qu’un ami l’a zonée.

Il a poursuivi: « Je pense vraiment que vous et Danny pourriez avoir quelque chose de génial, vous rebondissez l’un sur l’autre.

« Ce serait impoli de ma part et mal de ma part de simplement flotter à travers cela et de faire vous et moi et d’y aller doucement, quand je ne suis pas à 100% dedans.

« Je ne veux pas t’enchaîner parce que tu mérites tellement mieux que ça.

« Être honnête maintenant va être le meilleur pour nous deux. »

Le couple l’a serré dans ses bras, mais plus tard dans le Beach Hut AJ a admis qu’elle était « choquée » par les aveux d’Hugo.

Elle était également déçue qu’Hugo lui ait dit de passer à autre chose avec la dernière bombe Danny Bibby.

Les téléspectateurs d’ITV ont été déconcertés par la décision d’Hugo alors qu’il redevient célibataire.

Un fan a écrit: « Hugo doit y aller maintenant, il est en train de tuer AJ comme s’il avait des options … ce gars-là, bruv. »

Un autre a posté: « Hugo avait hâte de s’éloigner d’AJ. #loveisland. »

Un troisième a partagé: « Que fait Hugo sur Love Island? Sharon est amoureux de lui et lui dit qu’il veut juste être amis. AJ était amoureux de lui et il dit qu’il veut juste être amis.

« Et la façon dont il le fait… une minute, il est partout avec AJ au lit et la suivante il ne le sent pas… mais tu le sentais au lit. »

La semaine dernière, Hugo a laissé les fans grincer des dents lorsqu’il a « zoné sa sœur » a largué l’insulaire Sharon Gaffka.

Dans le dernier recouplage de dimanche, les téléspectateurs ont repéré un Hugo à l’air furieux après qu’AJ l’ait choisi.

Hugo a admis plus tard aux gars qu’il n’était pas sûr de AJ et qu’il se retenait pour une raison quelconque.

Et il ne semblait pas trop enthousiaste quand ils se sont embrassés dans le défi, disant qu’elle « l’a mangé vivant ».

Ceux qui regardent à la maison ont commencé à remettre en question les motivations d’Hugo et le fait qu’il ne semble pas aimer AJ.

Une personne a tweeté : « Honnêtement, Hugo en dit long sur le fait qu’il préférait être en couple avec Sharon plutôt qu’AJ. Il ne la sent pas du tout. Je pense qu’il est là pour les vacances gratuites maintenant et je ne peux pas dire que je le blâme hahaha. J’aime Hugo. J’espère qu’il trouvera quelqu’un qui lui ressemble @LoveIsland #LoveIsland. «

Un autre a ajouté : «#LoveIsland J’en ai fini avec Hugo. Il cherche juste des vacances gratuites. Il n’est jamais greffé dans cette série. Renvoyez-le chez lui.

Alors que quelqu’un d’autre a écrit : « Hugo va se cacher dans les toilettes d’AJ alors qu’il ne voulait que des vacances gratuites. #LoveIsland. «

4 AJ était mécontent d’Hugo alors qu’il la convainquait de passer à autre chose avec le nouveau beau mec Danny Bibby Crédit : itv2