Les fans de Love Island signalent que Luca Bish complote toujours secrètement une réconciliation avec Gemma Owen

Les fans de LOVE Island sont convaincus que Luca Bish est en mission secrète pour reconquérir Gemma Owen après leur séparation.

Le couple s’est rencontré et est tombé amoureux de la série télé-réalité ITV2 et a même atteint la finale. Mais après seulement trois mois, il s’est arrêté.

gemowen_1/Instagram

Rex

Depuis, des sources proches d’eux ont rapporté que Luca avait été “aveuglé” par la rupture, la scission étant la décision de Gemma.

Mais cela n’a pas empêché la poissonnerie et la star des médias sociaux de garder un œil amical sur les membres de sa famille, en aimant les publications de son père footballeur Michael Owen sur Instagram pendant ses vacances en Afrique du Sud.

L’ancien joueur anglais a partagé des photos d’un safari, y compris une photo de lui nourrissant une girafe depuis sa voiture.

Il a été suggéré de longue date que Michael n’a jamais pleinement approuvé le choix de petit ami de sa fille, évitant les apparitions publiques avec eux et n’arrivant même pas à l’aéroport pour voir Gemma et Luca une fois qu’ils ont atterri au Royaume-Uni.

Mais malgré cela, quelques jours seulement avant l’annonce de la scission par Gemma en ligne, Luca grandissait Gemma et partageait même son enthousiasme de passer Noël avec elle pour la première fois.

Cependant, dans un communiqué, Gemma a écrit : “Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.

“Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le début et je tiens à vous remercier pour votre soutien continu alors qu’un nouveau chapitre commence.”

Luca a répondu avec sa propre déclaration qui disait: «J’ai rallumé mon téléphone après avoir pris un peu de temps pour me vider la tête après un après-midi émouvant à des milliers de messages et d’articles de presse sur ma rupture.

“J’aurais aimé avoir un peu de temps pour traiter cela en privé, mais comme vous le savez tous maintenant, Gemma et moi avons pris la décision mutuelle plus tôt dans la journée de nous séparer. Nous avons fait un tel voyage ensemble et avons créé des souvenirs incroyables que je chérirai.

«Je ne remercierai jamais assez tout le monde pour leur soutien à nous en tant que couple pendant et après Love Island. Nous resterons de bons amis et je ne lui souhaite que le meilleur.

Les copains de Luca sur Love Island ont afflué pour offrir leur soutien, y compris l’ex de Gemma, Jacques O’Neill, qui a déclaré: “Mon frère t’a toujours eu.”

Dami Hope a déclaré: “Luca Bish est entré dans le chat, f ***** ave itttt.”

Andrew Le Page a dit: “Lève-toi bientôt à Londres mon frère.”

Davide Sanclimenti, qui a remporté la série avec sa petite amie Ekin-Su, a partagé plus tard qu’il l’avait également contacté.

Il a dit: “J’ai eu une conversation avec Luca après la rupture avec Gemma juste pour m’assurer qu’il allait bien.”

“Il n’allait pas vraiment bien mais il va maintenant et il va mieux.”

Rex