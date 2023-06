Les fans de Love Island « s’entraînent » qui se fait virer de la villa ce soir et disent que ce n’est « pas juste »

Les fans de LOVE Island ont « déterminé » qui sera expulsé de la villa ce soir.

Les téléspectateurs de l’émission de rencontres ITV2 sont convaincus que ce sera Ruchee Gurung – et ils pensent que ce n’est «pas juste».

Érotème

Les fans de Love Island pensent que Ruchee sera renvoyé chez lui ce soir[/caption] Érotème

Andre a refroidi les choses avec Ruchee hier soir[/caption] Érotème

Malgré les lèvres verrouillées avec elle la semaine dernière[/caption]

Dans un premier aperçu de l’épisode de Love Island de ce soir, il a été confirmé que les bombes Leah Taylor et Charlotte Sumner obtiennent le premier choix lors de la prochaine cérémonie de recouplage.

Cela signifie que l’une des filles OG se retrouvera sans homme – et les fans pensent que Ruchee sera celle qui dira au revoir aux Islanders.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « Oh, ma ruchee va se faire larguer nooon. »

Un autre a déclaré: «Plus probablement le suspect de Ruchee. J’espère toujours que Molly ira bien.

« C’est comme ça que la prédiction de tout le monde a toujours Ruchee en bas », a ajouté un troisième.

Un quatrième a ajouté: « Deffo ruchee. »

Ruchee est entré dans la villa le premier jour et a été jumelé avec Medhi Endo.

Le couple s’est rendu compte qu’ils étaient mieux en tant que copains, mais ces derniers jours, l’esthéticienne s’est rapprochée d’André Furtado.

Cependant, certains téléspectateurs l’ont accusé d’avoir utilisé Ruchee pour rester dans la villa après que sa fille d’origine Catherine Agbaje, 22 ans, ait décidé de se recoupler avec la bombe Zachariah Noble, 25 ans.

Andre et Ruchee allaient de mieux en mieux, mais il a choqué les fans quand il a avoué que malgré la façon dont les choses se passaient entre lui et Ruchee, il voulait poursuivre Catherine.

Ce soir s’annonce comme un épisode explosif.

Tyrique Hyde s’éloigne de sa partenaire Ella Thomas après avoir remarqué les regards désapprobateurs d’Ella alors qu’il se fait griller sur sa conversation avec la nouvelle bombe Leah Taylor.

La dispute éclate après les dîners de Leah et Charlotte Sumner avec Tyrique, 24 ans, Mitchel Taylor, 27 ans et Zachariah Noble, 25 ans.

Hier soir, Leah, 27 ans, et Charlotte, 30 ans, sont entrées dans la villa et ont choisi trois garçons pour en faire une entrée, un plat et un dessert.

Pendant ce temps, le reste des insulaires étaient sur la terrasse écoutant et observant chacun de leurs mouvements.

Ce soir, Tyrique attire la débutante Leah pour une conversation et lui dit qu’il avait besoin de quelqu’un comme elle pour venir dans la villa pour tester les eaux.