Les fans de LOVE Island ont accusé Tyrique d’avoir allumé sa partenaire Ella dans l’émission ITV2 après avoir dit à Kady McDermott qu’il était « ouvert » à la connaître.

Le footballeur est en couple avec le mannequin Ella et n’a déclaré que récemment qu’il voulait qu’ils soient « fermés ».

Érotème

Tyrique a laissé les téléspectateurs de Love Island furieux ce soir[/caption] Érotème

Ella Thomas a été vue essuyant plus de larmes sur Tyrique[/caption]

Mais il a fait demi-tour dramatique quelques minutes après l’entrée de Kady, 27 ans, dans la villa, puis s’est retrouvé dans une autre dispute avec Ella qui l’a laissée en larmes.

Il lui a dit : « Elle n’arrêtait pas de me demander : ‘Es-tu fermée ?’ Et j’ai dit: ‘Non, je ne suis pas fermé mais ça va me demander beaucoup.

« Je ne suis pas seulement ouvert à toutes les bombes, c’est une sorte de chose sélective. »

Ella a répondu: « Oh, tu veux apprendre à la connaître? »

Il a répondu : « Ouais. Si elle veut apprendre à me connaître. Alors oui, je suis prêt à apprendre à la connaître, cent.

En voyant le visage de pierre d’Ella, Tyrique a ajouté: « Maintenant, tu es juste p **** d off. »

Le couple a commencé à se chamailler sur la réaction d’Ella à ses commentaires, plutôt que sur sa confession d’avoir appris à connaître Kady.

Et les fans n’ont pas été impressionnés par le comportement de Tyrique lorsqu’ils l’ont annoncé sur Twitter.

L’un d’eux a fulminé: «Tyrique est en train d’allumer cette fille! Il la veut folle à chaque fois! Vous ne vous attendez pas à ce qu’elle sourie après avoir dit que vous vouliez connaître quelqu’un, n’est-ce pas ???!”

Un deuxième a écrit: «Mais tyrique a dit qu’il était fermé dans ce défi, maintenant il est ouvert à Kady.

« Comment diable veut-il qu’elle réagisse quand il veut passer à chaque femme qui entre. »

Et un troisième a déclaré: « Les femmes devraient toutes être tenues de regarder Tyrique sur #LoveIsland afin qu’elles puissent voir un cas classique d’éclairage au gaz. »

Tyrique a précédemment admis qu’il était sorti avec plusieurs filles dans le monde réel et qu’il n’avait jamais eu de relation exclusive.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un joueur hors du terrain, ainsi que sur le terrain, il a déclaré au Sun: « J’ai été connu à ce jour avec plus d’une personne à la fois, je vais être honnête, dans le passé.

« Mais j’ai l’impression que c’est dur, le joueur de mots, parce que les gens avec qui je sors savent que je sors avec d’autres personnes. Donc ce n’est pas comme si j’allais dans le dos de qui que ce soit ou quelque chose comme ça.

« Suis-je vraiment un joueur si je le fais ouvertement et honnêtement, est-ce que ça fait vraiment de moi un joueur ? Les gens ont leurs opinions.

« Je tirerai mon coup dans la villa. Je n’ai pas peur de marcher sur les pieds de qui que ce soit. »

Love Island revient sur ITV2 et ITVX ce soir à 21h

TVI