Les fans de Love Island repèrent une « querelle amère » entre Gemma Owen et Tasha Ghouri alors que le mannequin fait une déclaration très pointue

Les fans de LOVE Island sont convaincus d’avoir repéré une « querelle amère » entre Gemma Owen et Tasha Ghouri – tout cela à cause d’un blazer.

La semaine dernière, Gemma Owen a lancé sa toute nouvelle collection avec Pretty Little Thing et les amoureux de la mode aux yeux d’aigle ont remarqué que le design d’un article était très similaire à celui d’un plus petit designer.

Gemma Owen a lancé son blazer PLT la semaine dernière[/caption]

Les fans ont remarqué qu’il était très similaire à celui réalisé par Oddmuse[/caption]

Le blazer en pierre de la gamme Gemma présente un certain nombre de similitudes avec le blazer Ultimate Muse avec ceintures supplémentaires fabriqué par Oddmuse.

Pretty Little Thing nie fermement que le style a été copié de ce designer.

Hier, Tasha Ghouri a posté une photo d’elle-même portant le design Oddmuse – amenant ses followers à supposer qu’il s’agissait d’une fouille pointue sur Gemma.

Il n’y a aucune suggestion que Tasha, qui avait précédemment admis qu’il était difficile de rester en contact avec tout le monde dans l’émission, était au courant du drame de blazer en cours.

Une personne a commenté: “Une nuance subtile envers l’équipe PLT derrière le montage de Gemma – vous aimez le voir .”

Un deuxième a ajouté: “C’est beaucoup trop une coïncidence.”

D’autres ont défendu Tasha en disant: «Les gens disent que c’est de l’ombre pour Gemma / PLT mais Tasha n’est pas du genre mesquin. Probablement une étrange coïncidence.

Le blazer Oddmuse a été lancé pour la première fois en 2020 et a été un énorme succès pour la marque – disponible en différentes couleurs et matières.

Les fans se sont précipités pour souligner à quel point le design de PLT était similaire et ont également noté comment ils avaient sorti le même blazer il y a deux ans.





À l’époque, la propriétaire Aimee Smale s’en est prise à l’imitateur en disant : « C’est exaspérant. Mon entreprise a été d’environ un an dans la fabrication. J’ai créé la marque en réponse à l’industrie de la mode rapide.

“Toute la marque présente un côté plus lent de la mode aux jeunes femmes de mon âge, qui achètent des marques comme PLT et Boohoo.

“J’encourage le client à dépenser plus pour ses vêtements et à en faire un investissement, plutôt que de dépenser constamment dans cette culture du “portez-le une fois et jetez-le”.

“Les filles de mon âge sont tentées par les prix ridiculement bas, mais c’est contraire à l’éthique à tous points de vue. Alors, quand ils ont copié mon design, j’ai eu l’impression qu’il les résumait.

La paire est plus forte que jamais après avoir terminé quatrième sur Love Island cette année[/caption]