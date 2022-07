Les fans de Love Island repèrent un moment révélateur qui révèle les vrais sentiments de Gemma pour Billy

Les fans de Love Island pensent avoir repéré un moment révélateur où Gemma Owen, 19 ans, a révélé ses vrais sentiments pour Billy Brown, 23 ans.

Ça a été toute une semaine pour le couple, qui a mis en colère Luca Bish, 23 ans, après avoir été vus dans des clips de Movie Night en train de se connaître.

Luca était furieux de ce qu’il a qualifié de conversations «coquines» entre l’intérêt amoureux Gemma et Billy de Casa Amor, et il s’est assis le visage de pierre et a dit: «Faites-moi confiance quand je dis, si elle veut le minimiser moi, je vais exploser putain.

Et les fans de Love Island pensent que Gemma et Billy seraient en fait un meilleur match, avec une personne disant sur les réseaux sociaux: “Dommage que Gemma reste avec Luca, pense qu’elle et Billy seraient bien mieux ensemble.”

Une autre personne a déclaré: “Gemma et Billy dans la salle de bain se regardent et rient… pourquoi a-t-elle l’air plus heureuse avec Billy.”

Les fans pensent qu’ils ont maintenant repéré un moment où les sentiments de Gemma pour Billy ont été révélés.

C’est arrivé quand ils étaient tous les deux dans la salle de bain ensemble après que tout ait commencé, et ils se souriaient et se souriaient à travers la pièce.

Gemma avait un rince-bouche dans la bouche et a souri à Billy, alors qu’il riait et disait: “gentil”.

Le couple était seul ensemble à l’époque et les fans pensent qu’il y a des affaires inachevées, Billy complétant également Gemma sur sa tenue.

Après avoir regardé la courte scène, une personne a déclaré : “Celui qui dit qu’elle veut qu’il arrête parce qu’elle est amoureuse de Luca et que Billy la met mal à l’aise est aveugle aux émotions et ne peut pas les lire pour la vie.”





Une autre personne a ajouté: “Je pense qu’ils ont de la chimie, même si ce n’est que de la chimie d’amis”, tandis qu’un troisième a écrit: “Elle apprécie l’ambiance”, et un quatrième a dit: “Ils ont de la chimie désolé.”

D’autres fans de l’émission ont exhorté les patrons d’ITV à ne pas montrer à Luca le clip de Gemma et Billy dans la salle de bain.

Une personne a écrit: “Ne laissez pas Luca voir ce clip de salle de bain de Gemma et Billy, il va pleurer.”

