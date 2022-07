Les fans de Love Island repèrent un moment préoccupant avec Jacques sur Aftersun

Les fans de LOVE Island ont inondé les médias sociaux après avoir repéré quelque chose qui n’allait pas avec Jacques O’Neill lors de l’Aftersun de dimanche soir.

Le joueur de rugby professionnel a rejoint Laura Whitmore et ses co-stars larguées pour parler de son départ de la villa cette semaine.

Les fans ont remarqué Jacques assis tout seul dans l’émission[/caption]

Jacques s’est éloigné de la villa Love Island cette semaine[/caption]

Jacques, 23 ans, s’est éloigné de la villa Love Island plus tôt cette semaine alors qu’il disait à ses camarades concurrents qu’il « se débattait ».

On a pu voir la star de la télé-réalité fondre en larmes alors qu’il luttait contre sa santé mentale, après avoir vu sa partenaire Paige Thorne flirter avec le nouveau garçon bombe Adam Collard.

En prenant Aftersun aux côtés de ses co-stars, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’il y avait quelque chose d’étrange à propos de l’endroit où Jacques était assis.

Ils ont noté comment la star avait son propre tabouret de bar sur lequel se percher loin des autres anciens insulaires, « à cinq pieds » dans le studio.

« Pourquoi Jacques est-il assis si loin de tout le monde ? » a demandé un fan, tandis qu’un autre intervenait: “Non, Jacques s’est assis tout seul à cinq pieds.”

Un troisième a ajouté: “Pourquoi Jacques est-il assis à l’autre bout du bar sur Aftersun comme un enfant méprisé?”

Alors qu’un quatrième a souligné le placement bizarre: “Pas Jacques assis là tout seul à une distance sociale de cinq mètres.”

Cela vient après que Jacques ait révélé lequel des anciens insulaires a tendu la main pour lui offrir son soutien après avoir quitté la série.





Il a fait l’éloge du vainqueur de l’année dernière, Liam Reardon, admettant qu’il avait été inondé de messages aimables d’anciens concurrents.

Il a quitté la villa dimanche dernier et s’est confié au Sun sur les retombées, révélant qu’il avait des tonnes de soutien.

“Cela a commencé avec Liam Reardon, Faye Winter, ils m’ont d’abord envoyé un message, ils m’ont expliqué à quoi cela ressemblerait à l’extérieur”, a-t-il déclaré.

“J’ai vraiment beaucoup apprécié ça. Après cela, j’ai parlé à Kem Cetinay au téléphone, puis j’ai eu Jake Cornish et Brad McClelland.

«J’ai été vraiment submergé par les quelques personnes qui ont envoyé un message et qui m’ont soutenu – Scott Thomas, de la deuxième série, a également été d’une grande aide.

“Ils ont dit que je devrais être fier de moi, mais je sais au fond de moi que j’ai aussi des choses sur lesquelles travailler.”

Il a ajouté: “Mon plan d’action en ce moment est de me mettre dans un bon état d’esprit, je ne suis pas du genre à me morfondre, je veux continuer ma vie et revenir à moi-même.”

Jacques a également révélé qu’il connaissait la bombe de Casa Amor Cheyanne Kerr AVANT d’entrer dans la villa Love Island.

Il a dit: “Cheyanne est une fille adorable, je la connaissais déjà depuis l’âge de 19 ans, c’était bizarre parce que je voulais sortir avec elle à l’époque.”

C’était une pure coïncidence que les copains se soient retrouvés dans l’émission de téléréalité ITV2 en même temps.

Après avoir traîné avec l’hôtesse de l’air de la villa, Jacques savait qu’ils ne seraient que des amis.

Tous les autres insulaires se sont assis loin de Jacques[/caption]