Les fans de Love Island repèrent un indice que l’émission aura un épisode croisé entre les États-Unis et le Royaume-Uni

Les fans de LOVE Island ont repéré un indice majeur selon lequel la série aura un épisode croisé avec les concurrents britanniques et américains.

Les deux Love Islands sont diffusées en même temps cette année après que la pandémie de coronavirus se soit mêlée aux horaires habituels.

ITV

Les recrues britanniques de Love Island pourraient s’unir aux États-Unis, selon les fans[/caption]

Maintenant, les téléspectateurs sont obsédés par l’idée que cela pourrait signifier que les étoiles seront mélangées pour la première fois dans l’histoire de la série.

L’un d’eux a déclaré: «Les deux îles d’amour (Royaume-Uni et États-Unis) seront diffusées en même temps pendant un certain temps. Idk si je peux suivre 2 heures d’île d’amour par jour.

Un utilisateur de Reddit a répondu : « Oh c’est intéressant, je me demande s’il y a une chance de croisement.

« Big Brother l’a fait plusieurs fois. Et je me souviens qu’en 2018, il y avait des spéculations selon lesquelles uk4 et Aus1 allaient se croiser d’une manière ou d’une autre en raison de la diffusion simultanée des deux.

Rex

Laura Whitmore revient pour présenter Love Island UK[/caption]

Getty – Contributeur

Arielle Vandenberg anime l’émission américaine[/caption]

ITV

La villa américaine sera bientôt remplie de singletons sexy[/caption]

« En raison des restrictions de voyage, je suis sûr à 100% qu’il n’y aura pas d’échange réel de candidats, mais je pense plutôt qu’ils se rencontreront virtuellement pour une tâche, quelque chose comme ça. »

Les stars britanniques de Love Island de cette année sont déjà en quarantaine en Espagne – prêtes pour un été long et chaud.

Le Sun a révélé que les acteurs s’étaient envolés pour préparer le lancement de l’émission le 28 juin.

Et les initiés disent que les patrons de l’émission choisissent les insulaires qui feront partie de la distribution originale de 2021 cette semaine.

Rex

Les stars sont déjà en quarantaine en Espagne avant le lancement du spectacle[/caption]

Une source a déclaré au Sun : « Les patrons sont en train de finaliser qui entre dans la villa lors de l’émission de lancement en ce moment.

« Les acteurs sont déjà en Espagne, en quarantaine avant le premier épisode.

« Tout le monde est vraiment excité – ce sera la meilleure série à ce jour car ils ont des insulaires vraiment intéressants alignés pour la villa. »

Rex

La villa d’origine est en cours de transformation prête pour le 28 juin[/caption]

Les constructeurs se sont précipités pour préparer la villa classique de Majorque avant la date de début du 28 juin.

Dans des images exclusives obtenues par The Sun, la villa Love Island est vue entourée de camionnettes et de conteneurs d’expédition.

Il semble que la rénovation soit assez importante, car de gros véhicules de construction jaunes peuvent également être vus sur place.





Les acteurs et l’équipe se sont également installés, avec des tentes et des immeubles de bureaux temporaires disséminés sur le terrain.

Mais il reste à voir si les insulaires britanniques entreront en collision avec les stars américaines – en personne ou virtuellement.

Avec des restrictions de quarantaine de verrouillage toujours appliquées, cela pourrait rendre très difficile le vol de Las Vegas à Majorque, ou vice versa.