Les fans de LOVE Island ont repéré un énorme « indice » que Molly Marsh et Zachariah Noble ont déjà partagé.

Dans un quadruple coup, Kady McDermott, Ouzy See, Amber Wise et Josh ont dit au revoir à la villa Love Island hier soir.

Érotème

Les fans de Love Island pensent que Molly et Zach se sont secrètement séparés[/caption] Érotème

Le couple a essayé de purifier l’air mais Molly a été laissée en larmes[/caption]

Au cours de l’épisode, Molly et Zach ont eu un échange houleux, qui l’a vue fondre en larmes.

Maintenant, beaucoup ont suggéré que la paire s’était peut-être déjà séparée après que les fans aient repéré des signes révélateurs lors du dumping.

L’un d’eux a écrit: « LMAO la façon dont Molly et Zach ne sont même pas assis l’un à côté de l’autre OU se tiennent la main lors du vote BAHAHAHAHA j’ai dû rire, la chute de Molly et Zach est RÉELLE. »

Un autre a posté: « Ils pensent probablement qu’ils ont fini mais le producteur a fait voter le public un jour plus tôt. »

Un troisième a dit: « Je pense que Zach et Molly sont terminés », tandis qu’un autre a demandé: « Pensons-nous que Molly et Zach se sont séparés? »

Maya Jama est retournée à la villa pour un autre dumping – envoyant des bombes à la maison Amber Wise et Josh Brocklebank ainsi que l’ex-flamme Ouzy See, vétéran de la villa Kady et Ella T.

Amber et Josh ont reçu le moins de votes du public et ont été renvoyés.

Pendant ce temps, Whitney et Lochan ont été élus le couple le plus populaire et avaient le pouvoir de renvoyer chez eux Mitch et Ella B ou Kady et Ouzy.

Et comme Katy et Ouzy ont appris qu’ils partiraient, les fans ont repéré Molly « souriant » et ont qualifié le mouvement de « louche ».

L’un d’eux a écrit: « Molly riait quand Kady était nommée dans les deux derniers. Continuez, votre heure viendra.

Un autre a posté: « Les sourires suffisants de Molly et Abi quand Kady et Mitch ont été choisis parmi les couples les moins préférés. »