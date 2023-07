Les fans de LOVE Island pensent avoir repéré le moment où Ouzy a menti pour protéger Ella lors de la soirée cinéma explosive d’hier soir.

Lors du recouplage explosif plus tôt cette semaine, Ella est retournée à la villa principale avec le nouveau garçon Ouzy, tandis que Tyrique est resté fidèle et célibataire.

Ouzy a soutenu Ella en disant qu'ils ne s'étaient jamais embrassés

Les téléspectateurs de Love Island pensent avoir repéré le moment où Ouzy a menti pour protéger Ella lors de la soirée cinéma explosive d'hier soir

Les téléspectateurs d’ITV2 ont regardé Ella craquer avec le mannequin Ouzy, appréciant les baisers en dehors des défis et admettant qu’elle voulait un « homme» pas un « garçon ».

Et pendant la soirée cinéma, les insulaires ont regardé Ella et Ouzy semblaient profiter d’un baiser sous les couvertures.

Mais le couple a nié s’être embrassé et Ouzy a soutenu Ella en disant: « Nous ne nous sommes jamais embrassés … nous l’avons embrassée sur la joue. »

Les autres insulaires n’étaient pas convaincus, et il semble que les téléspectateurs ne l’étaient pas non plus et ont repéré un moment où Ouzy a «menti» pour protéger Ella.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour dire qu’Ouzy « bégayait comme un enfer », lorsqu’il s’agissait de discuter de ce qui s’était réellement passé.

Une personne a écrit: « Ouzy bégayait correctement », et une seconde a écrit: « Regardez la façon dont Ouzy bégayait », suivi d’un rire émojis.

Quelqu’un d’autre a dit: « Pourquoi Ouzy bégayait-il pour dire que ce n’était qu’un baiser sur la joue oh mes jours. »

Un quatrième a écrit : « Ouzy bégaie LMAOOO », et un cinquième a fait écho : « La façon dont Ouzy a commencé à bégayer. Des mensonges évidents.

Après avoir regardé le clip d’Ella et Ouzy sous les draps, Ella a répété: « Nous ne nous sommes jamais embrassés », avec Mitch qui a dit: « C’était comme si vous l’aviez fait. »

Un Tyrique furieux a déclaré: « Ça n’a pas l’air bien. »

Ella a ajouté: « Je recevais un massage. »

Mais les fans n’achetaient pas l’explication d’Ella et pensaient qu’elle « mentait » à travers elle dents.

L’un d’eux a écrit : « Ella avait tort de mentir mais il n’a pas besoin de s’en prendre à tout le monde ! Juste mon avis.”

Un autre a posté: « Ouzy ment toujours pour Ella, le pauvre est toujours amoureux. »

Un troisième a dit: « Ella a son homme qui ment pour elle Ik c’est vrai », tandis qu’un quatrième a fait écho: « Awww pas Ouzy ment pour Ella, quel baiser sur la joue fait ce son s’il vous plaît. »

Les téléspectateurs d'ITV2 ont regardé Ella craquer avec le mannequin Ouzy

Diverses scènes de la paire jouées ensemble à l'écran