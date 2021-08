Les fans de Love Island repèrent Hugo en train de lancer furieusement son rival amoureux Toby avec de la nourriture lors d’un défi brutal

Les fans de LOVE Island sont devenus hystériques lorsqu’ils ont aperçu Hugo en train de lancer furieusement son rival amoureux Toby avec de la nourriture lors du dernier défi de l’émission.

Il pourrait sembler que la querelle des deux hommes se soit éteinte grâce à l’interruption de Casa Amor, mais il semble qu’il pourrait encore y avoir une certaine tension sous la surface.

4 Les fans ont remarqué à quel point Hugo prenait le pelage au sérieux

4 Il a ciblé Toby alors que le beau gosse essayait de couvrir Chloé

Le jeu demandait aux couples de se frayer un chemin à travers le terrain alors que la fille donnait un coup de pied dans un ballon entre deux poteaux tandis que le garçon essayait de la protéger contre le désordre.

Les autres insulaires ont dû essayer de salir le couple autant que possible avec une variété de sauces et de nourriture, et Hugo ne s’est certainement pas retenu.

Alors que Toby essayait de garder Chloé couvert, l’enseignant de 22 ans a été vu avec un visage de pierre alors qu’il se préparait pour un lancer puissant.

Remarquant l’expression incroyablement sérieuse sur le visage d’Hugo, un fan a partagé un clip du moment sur Twitter et a ri : « LE VISAGE DE HUGO, IL HATES TOBY, OH MON DIEU.

Je pense qu’Hugo pourrait être en colère que Chloé ait repris Toby… » Fan de Love Island

Un autre a écrit: « JE SUIS EN LARMES, HUGO DÉTESTE TOBY TELLEMENT REGARDEZ-LE. »

Un troisième a tweeté : « HUGO PEUT PELTING TOBY ET CHLOE HAHAHAHA pensent qu’il pourrait être en colère que Chloé l’ait repris. »

Un autre a fait écho: « S’il vous plaît, Hugo est vraiment entré chez Toby pendant ce défi. »

Hugo et Toby se sont disputés après que le footballeur semi-pro a abandonné Chloé pour la nouvelle fille Abigail – et Hugo l’a sauvage lors de son discours de recouplage alors qu’il sauvait sa copine Chloé d’être larguée.

Toby a accusé sa co-star de l’avoir humilié publiquement lors de plusieurs disputes – et a qualifié Hugo de « suiveur de fille ».

Les téléspectateurs ont affirmé qu’Hugo avait un béguin secret pour Chloé et semblait avoir raison lorsqu’il a maladroitement fait un geste sur elle – seulement pour être pied.

Les filles et les garçons ont ensuite été séparés lorsque ces derniers ont été emmenés à Casa Amor, où Hugo est revenu avec la bombe Amy, et Toby a snobé Abigail pour Mary.

Cependant, il a laissé tout le monde bouche bée quand un jour plus tard, il a abandonné Abigail et Mary pour raviver sa relation avec Chloé.

Pendant ce temps, Hugo et Amy sont sur les rochers après que le couple ait eu une confrontation maladroite dans l’émission d’hier.

Leur sort est actuellement en jeu après avoir été l’un des couples parmi les trois derniers après un vote public – quatre insulaires étant largués dans l’émission de ce soir.

Chloé a repris Toby après s'être associé à DEUX autres filles