Les fans de Love Island remarquent tous la même chose alors que les producteurs publient des clichés de téléphone invisibles que les stars se sont prises

Les stars de LOVE Island ont eu un aperçu des parties des villas que même ces caméras à longue portée ne peuvent atteindre.

Les producteurs ont publié certains des clichés que les acteurs ont pris eux-mêmes sur leurs téléphones Google Pixel.

Chaque star de Love Island possède l’un des appareils, arborant son nom, un peu comme leurs bouteilles d’eau.

Cependant, ils ont tellement de fonctionnalités désactivées qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose à part prendre des photos et recevoir de mauvaises nouvelles sur les expulsions.

Cet après-midi, l’émission a révélé ce dont les acteurs ont pris des photos, en écrivant: “ Décharge de téléphone insulaire Fêtes et crêpes.

Cependant, beaucoup semblaient obsédés par une photo des filles où Danica ne portait pas de chaussures mais marchait sur la pointe des pieds pour ne pas avoir l’air trop petite.

L’un d’eux a écrit: “J’adore que @_danicataylor n’ait pas de chaussures mais sur la pointe des pieds.”

Un autre a ri: “Danica ne portait pas de chaussures hautes mais s’en est bien passée .”

Le premier cliché montrait Ekin-Su et Nathalia – qui étaient à couteaux tirés sur Davide hier – semblant beaucoup plus souriants.

La paire a montré les crêpes qu’ils avaient faites lors du concours d’hier soir, dans lequel Ekin était le vainqueur.

Il y avait aussi des photos de Tasha et Andrew et Gemma et Luca au plateau de Joel Corry plus tôt dans la semaine.

Les producteurs ont également partagé des clichés pris par Lacey et Deji à l’aise dans l’un des coins salons de la villa.





Cependant, c’est une photo de Davide et Ekin-Su s’embrassant avec le soleil couchant derrière eux que les fans ont le plus apprécié.

L’un d’eux a écrit: “L’équipe Ekin et Davide .”

Un autre a posté: “Davide et Ekin forment un couple magnifique .”

Love Island revient avec un épisode Unseen Bits ce soir à 21h sur ITV2.

