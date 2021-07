Les fans de LOVE Island ont remarqué qu’Hugo avait une « coupe de cheveux secrète » avant sa querelle avec Toby lors du recouplage d’hier soir.

Les téléspectateurs se sont demandé si c’était la transformation de l’enseignant qui lui avait donné le courage de s’en prendre au footballeur semi-pro dans son discours alors qu’il sauvait Chloé.

Les cheveux d'Hugo devenaient sensiblement plus longs

C'était beaucoup plus lisse pendant le recouplage explosif

Les cheveux d’Hugo étaient devenus sensiblement plus longs au cours des derniers épisodes, l’insulaire expérimentant de nouveaux styles alors qu’il essayait de s’habituer aux mèches.

Plus tôt cette semaine, il a testé des rideaux de style années 90, ajoutant même une paire de lunettes à monture en plastique comme accessoire.

Mais quand il s’agissait de la cérémonie au coin du feu, les mèches souples d’Hugo avaient disparu depuis longtemps.

Au lieu de cela, les fans ont repris son « faire » beaucoup plus court et incroyablement lisse avec des côtés rasés et décolorés.

Hugo avait une coupe de cheveux et plus de M. Nice Guy.

S’adressant à Twitter, ceux qui regardaient à la maison ont spéculé sur la façon dont il avait obtenu le nouveau look – se demandant s’il avait été autorisé à voir un coiffeur.

Un spectateur confus a demandé : « On leur donne un coiffeur ? Je suis sûr qu’Hugo s’est fait couper les cheveux et que certaines décolorations de la peau sont bien trop fraîches pendant 4 semaines !!!”

Un autre a ajouté : « Hugo s’est fait couper les cheveux ?! Est-ce qu’ils font ça dans la villa ?? »

Un troisième a plaisanté: « Hugo a eu cette nouvelle coupe de cheveux et une attitude qui va avec. »

Un autre a fait écho: « Hugo avait une coupe de cheveux et plus de monsieur gentil. »

Il a déjà été révélé que les insulaires reçoivent un coup de main pour rester glamour dans la villa, les filles se faisant les ongles et se cirent le samedi – le jour où un nouvel épisode de l’émission n’est pas diffusé.

Ce qui signifie qu’il est parfaitement probable qu’Hugo ait vu un coiffeur, bien que cela aurait été une refonte en milieu de semaine au lieu de l’arrangement habituel du week-end.

Ses actions récentes dans la villa Love Island ont divisé les téléspectateurs et ses compatriotes insulaires – le beau mec a déclenché des ondes de choc lorsqu’il a claqué Toby.

Hugo a pris la défense de Chloé après que son ex l’a snobée pour la nouvelle bombe Abigail – et cela a déclenché la spéculation qu’il a un béguin secret pour l’exécutif marketing.



Il a même essayé de bercer les rideaux des années 90 avant la garniture