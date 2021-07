Les fans de Love Island remarquent que Brad a utilisé la même ligne de discussion pour courtiser TROIS des filles de la villa

Les fans de LOVE Island ont remarqué que Brad McClelland a utilisé la même ligne de discussion pour courtiser TROIS filles différentes dans la villa.

L’émission de rencontres ITV2 n’a débuté que la semaine dernière, mais les insulaires ont déjà été vus sauter de partenaire en partenaire dans le but de trouver celui-ci.

8 Brad va à un dîner romantique avec Lucinda dans l’émission de ce soir

Brad a commencé la série avec Faye Winter avant de la snober pour Chloe Burrows.

Il est resté célibataire lors du dernier recouplage, Chloé ayant opté pour un couple d’amis avec Hugo Hammond à la place, et a dû se greffer pour courtiser la nouvelle fille Rachel Finni et assurer sa place dans la villa.

Il a réussi à la convaincre, ce qui a vu Chuggs Wallis se faire larguer de l’île à sa place, mais quelques jours plus tard, sa tête a déjà été tournée par l’arrivée de deux nouvelles bombes.

L’ouvrier de 26 ans a rapidement été séduit par les beautés blondes Lucinda Strafford et Millie Court – et les téléspectateurs ont découvert quelque chose d’étrangement familier lorsqu’il a commencé à bouger.

8 Brad recycle des phrases que les téléspectateurs sont sûrs d’avoir déjà entendues

8 Lucinda tombera-t-elle sous son charme ?

Lucinda, 21 ans, a demandé aux garçons visiblement étourdis s’ils étaient installés avec leurs partenaires peu de temps après son arrivée, Brad levant la main en l’air et s’exclamant: « Je ne le suis pas! »

Minimisant son partenariat avec Rachel, il a poursuivi: « Je ne connais la fille que depuis deux jours, tu es plus mon type » avant de perdre ses mots.

Et dans un aperçu de l’épisode de l’émission de ce soir, il raconte à la beauté blonde lors d’un dîner : « Pour la première fois, j’ai littéralement dit : ‘Jésus-Christ, je serais en train de me mettre au lit avec elle. «

8 Rachel a choisi Brad plutôt que Chuggs après avoir entendu les mêmes répliques Crédit : Érotème

8 Il les a également utilisés sur Chloé Crédit : Érotème

8 Les fans ont repris le modèle Crédit : Érotème

8 Rachel a été attristée par le camouflet Crédit : Érotème

Des fans attentifs ont afflué sur Twitter en se souvenant qu’il avait déjà utilisé les deux lignes sur Chloé et Rachel – disant à chaque femme qu’elles étaient « plus son type » que les autres insulaires – et « la première » pour laquelle il avait ressenti une attirance.

L’un d’eux a écrit: « À ce stade, Brad recycle les mêmes lignes pour chaque nouvelle fille qui arrive. »

Un autre a souligné: « Brad abandonnant cette même ligne de ‘première fois’ avec chaque fille aucune variété à son jeu ».

Un autre a fait écho: « Pas Brad utilisant la même ligne sur Chloé, Rachel et maintenant Lucinda…. Et c’est essentiellement lui qui dit ‘ENFIN j’aime ux parce que les autres filles ne sont pas pour moi x’ ew ».

Mais Brad n’as-tu pas utilisé la même phrase sur Rachel quand elle est entrée ??? #île d’amour pic.twitter.com/HJMjYXWbgC – KO💕 (@kxmi_olofinjana) 6 juillet 2021

Brad recycle littéralement les mêmes 2 lignes à ce stade #LoveIsland

« elle est exactement mon genre »

« il n’y a personne d’autre ici qui m’intéresse »

Brad chéri, Faye/Chloe/Rachel/Lucinda sont tous des opposés polaires… je vois ce jeu auquel tu joues x – neeev💗 (@NiamhA98) 6 juillet 2021

ce spectacle me fait craquer, il ne fait que répéter la même phrase à chaque nouvelle bombasse qui entre. Moving Mad Brad. #LoveIsland — 🧚🏻‍♀️ Niamhy (@niamhy4747) 6 juillet 2021

Un troisième était d’accord : « Je me demande avec combien de filles Brad tirera les mêmes lignes avant qu’il ne soit expulsé ? »

Un autre a plaisanté: « Les filles doivent discuter immédiatement en solidarité parce que Brad est un maniaque HES UTILISANT EXACTEMENT LES MÊMES LIGNES ».

Depuis qu’elle a choisi Brad plutôt que Chuggs, Rachel est restée incertaine de sa décision – fondant en larmes à plus d’une occasion.

Elle a été laissée perplexe lorsque le beau gosse a mentionné avoir appris à connaître d’autres personnes lorsque des débutants entrent dans la villa, et a également pu être vue en larmes dans l’aperçu du spectacle de ce soir.