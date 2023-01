Les fans de Love Island prédisent une énorme “torsion” de bombe après qu’une fille ait déjà été larguée

Les fans de LOVE Island ont prédit une énorme “torsion” de bombe après qu’une fille ait été larguée de l’émission hier soir.

La dernière tournure du programme ITV2 a vu le public choisir l’une des deux bombes pour entrer dans la villa le premier jour.

Ellie n'a pas réussi à entrer dans la villa la nuit dernière

Tom a été envoyé dans la villa comme la première bombe

Ellie Spence et Tom Clare sont entrés dans la villa alors que l’émission de rencontres a débuté pour une autre série hier soir.

Quelques heures après le premier accouplement, la villa a été secouée avec l’entrée de la bombe choisie par le public, Tom, 23 ans.

Cela signifiait qu’Ellie, 25 ans, semblait être larguée immédiatement – ​​car elle n’avait pas réussi à impressionner suffisamment le public pour entrer dans la villa sud-africaine par le vote.

Bien qu’elle ait raté la première place dans la villa, les fans à la maison sont certains que la femme d’affaires fera son retour.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a demandé: «Alors, où est Ellie? L’autre bombe ? Est-ce qu’elle rentre plus tard ?

À quoi un autre fan confus a ajouté: “Alors Ellie n’est pas arrivée à Love Island?”

“Je pensais que nous étions tous d’accord pour voter pour Ellie?” un troisième a dit, tandis qu’un quatrième a ajouté : “J’essaie de trouver qui a voté pour cette ‘bombe’…”

La nuit dernière, la villa a été secouée lorsque Tom a été envoyé pour faire bouger les choses, quelques heures seulement après le premier accouplement.

La nouvelle série a débuté avec l’arrivée des cinq premiers garçons.

Shaq Muhammad, un agent de sécurité de l’aéroport de 24 ans et Harris Namani, vendeur de télévision de 21 ans, ont été les premiers.

Ils ont été suivis par la star de TikTok Will Young, 23 ans, le conseiller financier Ron Hall, 25 ans, et Kai Fagan, un professeur de sciences et d’éducation physique de 24 ans de Manchester.

Les garçons ont appris à se connaître avant d’être accueillis par la nouvelle animatrice Maya Jama avant l’entrée des filles.

Les cinq filles ont rapidement suivi – les paires étant autorisées à choisir avec qui elles voulaient se coupler quelques minutes plus tard.

Parmi les filles figurent Tanya Manhenga, étudiante en sciences biomédicales de 22 ans, et Anna-May Robey, 20 ans, administratrice de la paie à Swansea.

Lana Jenkins, une maquilleuse de 25 ans de Luton, et Olivia Hawkins, une actrice de 27 ans de Brighton font également partie du line-up OG.

Tandis que le line-up féminin était complété par la coiffeuse de 26 ans Tanyel Revan, originaire de Londres.

Les premiers couples de la série sont Ron et Lana, Tanya et Shaq. Anna-May et Haris, Tanyel et Kai et Olivia et Will.