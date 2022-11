Les fans de Love Island pensent avoir découvert la vraie raison pour laquelle Gemma a largué Luca

Les fans de LOVE Island pensent avoir compris la vraie raison pour laquelle Gemma Owen a mis fin à sa relation avec Luca Bish.

Les finalistes de Love Island ont choqué leurs supporters la semaine dernière lorsqu’ils ont annoncé qu’ils cracheraient – ​​trois mois seulement après avoir perdu contre Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti.

Les fans de Love Island pensent avoir trouvé une autre raison de la rupture de Luca et Gemma[/caption] Instagram

Les abonnés aux yeux d’aigle ont remarqué que l’ex-petit ami de Gemma, Neil, aimait ses clichés sur Instagram[/caption]

La cavalière de dressage Gemma, 19 ans, a annoncé la rupture, laissant entendre qu’il s’agissait d’une décision mutuelle.

Cependant, The Sun a révélé plus tard que Luca, 23 ans, n’avait “aucune idée” que Gemma allait mettre fin aux choses.

Maintenant, ses followers pensent qu’ils ont trouvé un facteur contributif à la scission après avoir remarqué que l’ex-petit ami de Gemma, Neil Farrugia, aimait ses clichés sur Instagram.

L’un d’eux a écrit : « L’ex-petit ami de Gemma, âgé de près de 30 ans, celui avec qui elle était censée être de retour, aime ce post ? Moment intéressant. »

Un autre a déclaré: “Pas le jeune de 27 ans @ neilfarrugia1 qui aime à nouveau vos photos après avoir dit qu’il pourrait vous reconquérir.”

Un initié nous a déjà dit: “Luca n’avait aucune idée que Gemma allait mettre fin aux choses.

«Il se sent vraiment gêné par tout cela. Il jaillissait d’elle lors d’événements cette semaine – alors qu’elle prévoyait d’y mettre fin.

“Il l’a suppliée de continuer à essayer mais elle avait pris sa décision.





“Il a l’impression d’avoir supporté beaucoup de choses – après avoir été critiqué dans la série et moqué de Michael Owen, il se sent donc assez contrarié et en colère en ce moment.”

S’exprimant à Palooza d’ITV la semaine dernière, Luca a déclaré qu’il espérait que Gemma était “la bonne”, quelques heures seulement avant la fin de la relation.

Il a dit: “Je l’espère. Vous n’entrez pas dans une relation pour que ce ne soit pas le cas. Vous espérez toujours qu’ils le sont, alors nous verrons.

Le Sun a précédemment raconté comment Luca avait été « aveuglé » par la rupture[/caption]