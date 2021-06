Les fans de Love Island partagent des mèmes hilarants de Matt Hancock «dans la série» après une affaire de choc

Les fans de LOVE Island s’amusent avec des mèmes hilarants de Matt Hancock « dans la série » après son histoire de choc.

L’infidélité du secrétaire à la Santé a été révélée en exclusivité par The Sun hier et les téléspectateurs y ont vu le moment idéal pour faire des comparaisons avec l’émission de téléréalité à succès ITV 2.

Une image et des séquences de vidéosurveillance divulguées montraient Hancock en train de s’embrasser passionnément avec son plus proche collaborateur et lobbyiste millionnaire Gina Coladangelo.

La vidéo a également surpris Matt avec sa main sur les fesses de son amant, qui a été embauché en tant que conseiller financé par les contribuables en mars de l’année dernière.

Les médias sociaux regorgeaient de mèmes et l’un d’eux montrait la tête de Hancock placée sur le corps d’un ancien Love Islander dans une photo promotionnelle de l’émission.

Le tweet disait: « Breaking: Matt Hancock apparaîtra sur Love Island. »

Odds Bible a tweeté que le membre du Parti conservateur est 100/1 pour apparaître dans la villa Love Island et que sa tête a de nouveau été photoshopée sur le corps d’une ancienne île.

Le tweet disait : « J’AI UN TEXTE ! » Des scènes incroyables alors que Matt Hancock est maintenant au prix de 100/1 pour apparaître sur @LoveIsland cet été.

Les plaisanteries entre fans sur les réseaux sociaux se sont poursuivies alors qu’un autre écrit en référence à l’émission populaire: « Auparavant, sur Love Island. La tête de Matt Hancock a été tournée à Casa Amor !

Tandis qu’un autre mème illustrait comment la femme de Matt Hancock, Martha, réagirait s’il se reconnectait à la redoutable et bien-aimée Casa Amor.

La première photo montrait une photo de sa femme avec des lunettes de soleil tout en disant: « Il est foutu mec, il le fout », alors qu’il se tenait avec son aide Gina, avant que la photo finale ne lise: » Pourquoi me ferais-tu ça ?

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

M. Hancock s’est excusé pour ses actions en déclarant: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé. Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »