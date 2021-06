Les fans de Love Island paniquent alors que ITV Hub tombe en panne juste avant le retour de l’émission

Les fans de LOVE Island ont été paniqués après le crash d’ITV Hub quelques instants avant le retour de la série ce soir.

Les fans qui dépendent de la plate-forme en ligne pour regarder le lancement de ce soir sont dans le chaos, la page ne se charge pas et un message d’erreur apparaît à la place.

ITV

Love Island doit démarrer ce soir

Les problèmes semblaient avoir commencé environ une heure avant le coup d’envoi de Love Island à 21 heures, et les téléspectateurs potentiels ont afflué sur Twitter pour partager leur peur.

L’un d’eux a écrit: « ITV Hub est en panne… VOUS NE SAVEZ PAS QUE C’EST LOVE ISLAND DAY ?? »

Un autre a ajouté: «Lol, quelqu’un chez ITV Hub se fait virer. Comment le hub ne fonctionne-t-il pas le soir du début de Love Island ? Pagaille. »

Un troisième était d’accord : « P***é parce que ITV plante sur ma télévision, mon ordinateur portable et mon téléphone.

“Love Island est dans 25 minutes, nous n’avons pas le temps pour ça.”

Un de plus a paniqué: « ITV a vraiment eu un an et demi pour se préparer pour le nouveau Love Island et ils pourraient même ne pas le diffuser correctement »

Un autre a écrit: « Si ITV Hub n’est pas réparé au moment où Love Island démarre et que je ne peux pas doubler l’écran, je vais me faire bouillir la tête ».

Le hub ITV est en panne à moins de 20 minutes de #LoveIsland me stresse pic.twitter.com/qb3WuPcVVx – fatigué (@iTeachok) 28 juin 2021

Nah ITV Hub fonctionne mal une demi-heure avant Love Island ???? pic.twitter.com/UVR0K6S5xX – PDG de Yelling (@ChantayyJayy) 28 juin 2021

Aussi ITV HUB devient fou avant #LoveIsland n’avons-nous pas assez souffert cette année ????? pic.twitter.com/PtaCh3SLY0 – shosho (@shoshh134) 28 juin 2021

Si ITV Hub ne commence pas à fonctionner dans les 30 prochaines minutes, j’ai besoin que Love Island soit retardé jusqu’à ce qu’il le fasse lol — 𝕖𝕞𝕞𝕒𝕧𝕚𝕖 (@EmmavieSXF) 28 juin 2021





Répondant au chaos dans une brève déclaration, ITV a déclaré: « Nous rencontrons actuellement des difficultés techniques et travaillons pour récupérer les services dès que possible. »

Laura Whitmore revient en tant qu’hôte du lancement de Love Island ce soir, la première série en 18 mois après que la pandémie de coronavirus en cours a vu l’annulation de la série de l’été 2020.

Les téléspectateurs ne pourraient pas être plus excités que le plaisir de l’été commence, avec le premier lot de candidats révélé la semaine dernière.