Les fans de Love Island ont tous la même plainte après que le premier regard révèle un affrontement furieux entre filles

Les fans de LOVE Island ont tous la même plainte après qu’un premier regard a révélé un affrontement furieux entre les filles.

Kady McDermott, 27 ans, a déclenché un nouveau drame de villa en portant un toast sarcastique à son ancien amour Zachariah Noble, 25 ans, et à sa dernière partenaire Molly Marsh, 21 ans.

Les fans de Love Island ont tous eu la même plainte concernant un affrontement entre Kady et Molly

Molly avait l'air stupéfaite alors que Kady lui portait un toast avec Zach

Elle a levé son verre et a dit: « Eh bien, applaudissons une journée mouvementée… Félicitations également à Zach et Molly d’avoir été officiellement fermés. »

Après avoir été pris au dépourvu, Zach a dit : « Wow, quelle acclamation… Je n’encourage même pas ça », tandis que Mitchel Taylor haletait : « Quoi ? Vous ne nous en avez pas parlé !

Molly secoua la tête en disant: « Ouais, elle vient d’en parler, merci bébé. »

Mais les téléspectateurs de l’émission ITV2 sont restés hystériques après avoir vu la réaction choquée de Zach.

L’un d’eux a tweeté : « Zachariah n’avait aucune idée qu’il était fermé. C’est encore tôt. Je crie. Il ne pouvait pas le cacher. Je vais pleurer. »

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Zachariah, comment avons-nous été fermés alors qu’il est encore tôt, attend-il la finale pour que nous puissions être fermés officiellement. »

Un troisième a convenu: « Il semble que Zach vient de découvrir qu’ils étaient également fermés. »

Le couple n’est plus le meilleur des amis depuis que Kady est entrée dans la villa comme une bombe et a volé Zach, ce qui signifie que Molly a été renvoyée chez elle.

La villa a été choquée lorsque Molly est revenue quelques jours plus tard aux côtés des filles de Casa Amor – et Zach a décidé qu’il ne s’intéressait qu’à Molly et s’est recoupé avec elle.

Kady est retournée seule à la villa et maintenant elle a commencé à connaître Ouzy See.

Les téléspectateurs sont restés hystériques après avoir vu la réaction choquée de Zach