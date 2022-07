Les fans de Love Island ont tous la même inquiétude à propos de Jacques à propos de son interview Aftersun

Les fans de LOVE Island partagent tous la même inquiétude pour Jacques O’Neill après son apparition dans Aftersun ce soir.

Le joueur de rugby professionnel a dramatiquement quitté la série le week-end dernier.

1 Les fans de Love Island s’inquiètent pour Jacques

Ce soir, il est apparu dans l’émission présentée par Laura Whitmore – mais ne semblait pas lui-même.

Il a dit au présentateur qu’il avait démissionné parce que tout était devenu trop pour lui.

“Je dois voir les garçons, ma mère”, a-t-il expliqué.

«C’était beaucoup trop pour moi là-dedans. Je le savais et je me suis retiré de la situation.

Et en parlant de Paige, il s’est ouvert sur ses sentiments.

“Je voulais juste qu’une fille m’aime pour qui je suis”, a-t-il déclaré.

“Je voulais une meilleure amie et j’ai trouvé ça avec Paige. Mais que fait-elle maintenant ? J’ai merdé à Casa. Je lève les mains et je le regrette.

«Là-bas, c’était plus qu’une émission de télévision. C’était des sentiments authentiques.

Et il a parlé de se revoir dans l’émission après son retour à la maison.

“La première chose que j’ai faite a été de regarder les épisodes”, a-t-il déclaré.

“Je n’avais plus de larmes. Je l’ai mis et j’étais comme ‘Oh f ***’. J’ai du travail à faire sur moi-même et je le sais.

“Et si c’est ce que j’ai retiré de la série et des expériences, super.”

L’animatrice Laura a ensuite insisté sur le fait que Jacques avait passé un bon moment dans la villa et “beaucoup de plaisir” et lui a demandé de nommer son point culminant.

Cependant, il a lutté pendant un temps inconfortablement long avant de nommer le strip-tease.

Et toute l’interview a laissé les fans inquiets pour lui.

L’un d’eux a écrit: “Jacques a l’air vraiment bouleversé, j’espère qu’il a l’espoir dont il a besoin #loveisland #aftersun”

Un deuxième a déclaré: “Jacques a l’air brisé et au bord des larmes, il aurait sûrement été dans son intérêt de ne pas lui faire faire d’après-soleil si tôt 😕 #loveisland”

Un autre a ajouté: “vous pouvez dire que Jacques n’est vraiment pas d’accord en ce moment, laissez-le rentrer chez lui #LoveIsland #aftersun”