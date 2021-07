Les téléspectateurs de LOVE Island sont convaincus que Toby Aromolaran n’a pas réussi à « satisfaire » Chloe Burrows lors de leur nuit de passion.

Le corps à corps torride du footballeur semi-professionnel a semblé être de courte durée et Chloé a dit aux filles que c’était « terminé assez rapidement ».

4 Les fans de Love Island sont convaincus que Toby a « déçu » Chloé dans le Hideaway

Et maintenant, les fans sont convaincus que Chloé a été « déçue » par son manque à gagner.

« Chloé va passer au prochain gars maintenant, Toby n’a pas satisfait », a tweeté un téléspectateur.

« Est-ce que Toby a fini trop vite lmao », a ajouté un autre.

« Pas Toby de décevoir Chloé avec un jet de pompe », a écrit un troisième fan.

Love Island est devenu classé X ce soir alors que Toby et Chloé ont eu chaud et se sont ennuyés sous les couvertures.

Le couple s’est retiré au Hideaway où ils ont tous deux admis à des colocataires que l’action était devenue « chaude ».

Mais les choses se sont un peu compliquées pour Toby, 22 ans, en tant que cadre financier Chloé,

25, a admis que c’était « fini assez rapidement ».

Toby, qui joue pour Hashtag United hors ligue, a déclaré à son compatriote

Insulaires : « Le refuge est un endroit agréable. J’ai vraiment apprécié mon temps

là, tu sais. Et c’est tout. »

Pressé par le joueur de cricket Hugo, 24 ans, il a ajouté : « Cela a commencé par un 1-0,

1-0 pour moi. Je l’ai ramené, pour un éventuel handball.

« Il n’y a malheureusement pas eu de tête plongeante. Après le 1-0, le match a dû être écourté.

« Le temps n’était pas trop beau, on avait des stries sur le terrain, on

a eu une inondation du terrain et le terrain a dû être abandonné malheureusement.

Chloé a dit plus tard à certaines des filles : « J’ai aimé le massage, c’était

vraiment sympa. Puis les lumières se sont éteintes.

«Nous sommes juste allés sous les couvertures et avons juste fait un peu de préliminaires.

Il faisait très chaud et puis c’était fini assez rapidement. Chaud comme dans

Température. »

Les scènes explicites entre Toby et Chloé arrivent quelques jours seulement après ITV

les patrons ont décidé de ne pas montrer de bêtises entre Millie Court et Liam

Reardon parce qu’ils ont été jugés trop classés X pour être diffusés.

Les patrons de l’émission ITV2 ne veulent pas de plaintes de l’Ofcom et se méfient de

leur devoir de diligence envers les concurrents, ont déclaré des initiés.

Le couple a été choisi par leurs compatriotes insulaires pour passer la nuit

seul dans la luxueuse suite privée.

Le maçon gallois Liam, 21 ans, et l’administratrice de l’Essex Millie, 24 ans, ivres

pas le temps d’explorer les tiroirs secrets sous le lit, pleins d’adultes

costumes, boas de plumes, menottes et bandeaux le mardi soir

épisode.

Millie a mis des collants en résille et une tenue d’infirmière en PVC pour frotter de l’huile

Les fesses de Liam.

Mais le spectacle a ensuite coupé à la fenêtre avec le son du couple

gloussant et Millie disant: « Tu es méchant, tu l’es. »

Les producteurs ont été frustrés car ils ont été forcés de couper une grande partie de la

action car les images étaient trop explicites pour être diffusées.

Une source a déclaré: «Ils se sont baladés sur les couvre-lits et cela a duré des siècles.

« Les images étaient assez explicites et les producteurs étaient vexés parce qu’ils

ne pouvait rien en diffuser. »

4 Les fans pensent que tout était fini trop tôt

4 Et Chloé a admis que le corps à corps était « terminé assez rapidement »