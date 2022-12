Les fans de Love Island ont convaincu que Luca est de retour avec Gemma alors qu’il partage un cliché de vacances – mais ce n’est pas ce qu’il semble

Les fans de LOVE Island ont fait une double prise après que Luca Bish a publié une nouvelle photo de ses vacances.

Beaucoup pensaient que le poissonnier, 23 ans, et l’ex Gemma Owen, 19 ans, s’étaient remis ensemble – après leur séparation le mois dernier.

lucabish/Instagram

Les fans de Love Island étaient convaincus que Luca Bush est de retour avec Gemma Owen après avoir publié un cliché de vacances[/caption] Instagram

Luca et Gemma se sont séparés le mois dernier[/caption]

Luca s’est rendu sur Instagram pour partager quelques clichés de ses vacances en famille en Suisse.

Le favori de la réalité a posté un doux selfie avec sa mère Maria lors de leurs voyages – mais beaucoup l’ont prise pour Gemma.

L’un d’eux a dit dans la section des commentaires : “Pourquoi ai-je pensé que c’était Jemma… est-ce que c’est comme un sujet tabou ou quelque chose comme ça.”

“Moi aussi J’ai été choqué au début », a répondu un autre.

Un troisième intervint : « pensant littéralement la même chose ».

Plus tôt ce mois-ci, Luca a balayé son ex petite amie et l’a finalement abandonnée sur Instagram.

Il a fait un pas énorme dans le but de surmonter son ancienne flamme – il l’a retirée de sa liste suivante sur la plateforme de médias sociaux.

Même si le poissonnier suit toujours un compte fan dédié à leur relation.

Pendant ce temps, Gemma s’est exprimée sur leur rupture “difficile”.

L’ambassadrice du PLT, qui est la fille de Michael Owen, a déclaré à Goss.ie : “Ces dernières semaines, comme en passant par n’importe quelle rupture, ce n’est pas agréable. Ce n’est pas un bon moment.

“Devoir faire face à la presse et aux opinions des autres, et aux gens qui pensent qu’ils savent ce qui se passe alors qu’ils ne le savent pas, cela a été difficile.”

En novembre, Gemma a révélé que le couple s’était séparé.

La cavalière de dressage a déclaré que c’était une “décision difficile” de mettre fin à sa romance avec l’ancien poissonnier.

Elle a écrit sur Instagram : “Je voulais vous faire savoir que Luca et moi ne sommes plus en couple. Ce n’était pas une décision facile mais finalement c’est ce qui est le mieux pour nous deux en ce moment.

“Beaucoup d’entre vous ont fait ce voyage avec nous depuis le début et je tiens à vous remercier pour votre soutien continu alors qu’un nouveau chapitre commence.”

Instagram

Gemma et Luca se sont classés deuxièmes sur Love Island cette année[/caption] Instagram

Luca était en vacances en famille récemment[/caption]