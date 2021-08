Les fans de Love Island ont convaincu DEUX couples d’avoir eu des relations sexuelles dans l’émission d’hier soir – mais les avez-vous remarqués en train de devenir fringants au lit ?

Les fans de LOVE Island sont convaincus que DEUX couples ont eu des relations sexuelles dans l’émission d’hier soir.

Liberty et Jake et Faye et Teddy sont devenus torrides sous les couvertures – et les téléspectateurs pensent qu’ils sont allés jusqu’au bout.

6 Jake et Liberty sont intimes au lit Crédit : Érotème

6 Ils semblaient avoir des relations sexuelles la nuit dernière Crédit : Érotème

« À quoi souris-tu ? », a demandé Jake à Chloé le matin.

Chloé – qui dort dans le lit d’à côté – a ri : « Je me demandais juste ce que vous faisiez tous les deux la nuit dernière. Ça m’a réveillé. »

Un téléspectateur a déclaré: « Liberty et Jake ont des relations sexuelles tous les soirs. La vieille île de l’amour nous le laisserait entendre. »

Pendant ce temps, les fans de Faye et Teddy pensent que le couple a des relations sexuelles maquillées depuis qu’il s’est ravivé après Casa Amor.

Ils dorment dehors sur le lit de jour pour pouvoir passer la nuit ensemble – et la nuit dernière a été très chaude et lourde.

Un fan a déclaré: « Faye et Teddy font des morceaux. Vous voyez comment sont les jambes. »

Les téléspectateurs étaient en larmes alors que Teddy et Faye partageaient une douce réunion et un baiser sur la terrasse.

Le couple était au point de rupture lorsque Faye s’est remise avec Sam pendant Casa Amor après avoir vu une photo de Teddy embrassant une autre fille.

Bien que Faye soit convaincue qu’elle devrait passer à autre chose avec son nouvel homme, elle a commencé à avoir des doutes depuis que Teddy est revenu seul à la villa.

Le couple a accepté d’aller discuter sur la terrasse et s’est immédiatement rapproché lorsque Faye a expliqué ce qu’elle ressentait après avoir vu la carte postale.

Elle a déclaré: « J’ai eu la carte postale, en criant, allongez-vous sur le sol, prenez-moi littéralement. Et j’ai juste sangloté. Parce que j’avais l’impression de savoir déjà ce que j’avais. »

Teddy a répondu : « Qu’est-ce que vous aviez ou avez encore ?

Faye a répondu: « Eh bien, je ne sais pas. J’ai l’impression que tu viens de le foutre. »

Teddy a suggéré: « Je l’ai foutu en l’air? Je pense que nous l’avons tous les deux foutu en l’air.

Faye a concédé: « Je pense que nous l’avons tous les deux f***** aussi. »

Teddy a alors dit: « Temporaire cependant, n’est-ce pas? »

Ils ont ensuite parlé à nouveau de la carte postale, Teddy disant que ce n’était qu’un jeu et Faye admettant qu’elle ne le savait pas.

Teddy a également laissé échapper qu’il était jaloux à l’idée qu’elle embrasse quelqu’un d’autre – avant de se pencher pour un baiser.

Le couple s’est ensuite embrassé sur la terrasse pendant que de la musique dramatique jouait.

Les fans étaient incroyablement heureux du baiser, avec une personne disant: « Teddy et Faye gagnent, c’est une véritable histoire d’amour ».

6 Les fans pensent que Teddy était au-dessus de Faye Crédit : Érotème

6 Ils se réconcilient après une brève séparation Crédit : Érotème

6 Teddy et Faye ont partagé un doux baiser sur la terrasse Crédit : ITV

6 La paire a finalement semblé arranger les choses Crédit : ITV

