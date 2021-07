Les fans de Love Island ne peuvent pas arrêter de grincer des dents alors que Chloé fait maladroitement des tartes à Hugo après avoir essayé de rendre un couple d’amitié romantique

Les fans de LOVE Island ont été laissés pour compte ce soir après que Chloe Burrows a poliment chassé Hugo Hammond.

Dans des scènes de curling des orteils, Hugo a été vu en train de tenter de faire de son couple d’amitié avec Chloé un couple romantique après sa rupture avec son ex Toby Aromolaran.

Mais les téléspectateurs ont été laissés derrière leurs mains alors que Chloé, 25 ans, refusait maladroitement ses avances.

Après l’avoir tirée pour discuter, Hugo a dit à Chloé visiblement embarrassée : « Ne t’inquiète pas, je ne te le colle pas. Tu dois te détendre. Respire. Respire. Calme-toi.

« Mais je dois juste vérifier ça… alors évidemment je sais quel est votre type mais, comme nous le savons, cet endroit respire la folie et des conversations finissent par avoir lieu, alors autant le faire plus tôt pour éviter à tout le monde les tracas . »

Ébouriffant ses cheveux et ayant l’air mal à l’aise, Chloé lui a dit: « Je pense juste, ce que nous avons vécu et où j’en suis, j’ai juste l’impression que, pour moi, ce ne serait pas romantique à cause de notre proximité.

« Je ne voudrais pas gâcher ça et je ne sais tout simplement pas s’il y aurait quelque chose et je ne veux pas le forcer. Si cela ne s’est pas produit naturellement… »

Intervenant, Hugo, 22 ans, a rapidement accepté: « Cela ne vaut pas le risque. Et si cela ne s’est pas produit naturellement maintenant, alors cela n’arrivera probablement pas, n’est-ce pas? »

Il a ensuite fait semblant de tracer une ligne dans les airs et a dit: « D’accord, c’est vrai. La ligne est tracée. »

S’adressant à Twitter, les fans ont rapidement partagé à quel point la conversation « grincer des dents » les avait mis mal à l’aise.

« Omg c’est tellement grincer des dents Hugo stop », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Hugo, qu’est-ce que c’était? La passe la plus maladroite que j’aie jamais vue faire. »

Un troisième a déclaré: « Hugo est même en train de grincer des dents parce qu’il sait que c’est bizarre – juste essayer d’être avec Chloé pour le plaisir. »

Certains fans ont également ressenti de la sympathie pour Hugo, avec une réflexion: « Pauvre tarte face à Hugo. »

Un autre a écrit: « Hugo vient d’être friendzoné en direct à la télévision #malchanceux #grincer des dents #LoveIsland. »

Hugo s’est associé à Chloé la semaine dernière après qu’elle ait été larguée par Toby pour la nouvelle fille Abi.

Le mouvement de choc de Toby a stupéfié les téléspectateurs et les insulaires, incitant Hugo à lui dire ce qu’il pensait de ses actions.

Hugo et Toby ont eu une dispute épique vendredi et, bien qu’ils aient tenté de régler leurs différends dimanche, sont toujours des ennemis.

