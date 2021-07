Les fans de Love Island louent la tournure «brutale» alors que Brad et Lucinda sont élus les moins compatibles – et font face à une décision sauvage

Les fans de LOVE Island ont loué la tournure « brutale » de la série après que Brad et Lucinda ont été élus les moins compatibles – et font maintenant face à une décision sauvage.

Les insulaires ont été avertis que le couple qui arriverait en bas du vote devrait choisir entre eux qui se ferait larguer.

2 Lucinda et Brad font face à une décision sauvage

Alors qu’une moitié du couple restera à la villa pour une autre chance de trouver l’amour, l’autre sera renvoyée chez elle, ce qui signifie que Lucinda ou Brad seront expulsés dans l’émission de demain.

Les téléspectateurs n’ont pas pu cacher leur joie devant le drame tant attendu et ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction à la tournure choquante.

Un fan a écrit: « Ok lowkey brutal que Brad ou Lucinda se renverront à la maison ».

Un autre a ajouté: « C’est SAVAGE et je t’aime pour ça #LoveIsland ».

2 Les téléspectateurs les avaient élus « moins compatibles »

Un troisième a partagé: « C’est le drame que nous voulions. J’espère que Lucinda restera pour vivre son été chaud entre filles ».

Un autre a tweeté : « C’était en fait brutal ! Enfin, tu as fait quelque chose pour choquer tout le monde et tu as laissé un bon twist ! »

Lucinda et Brad sont l’un des rares couples romantiques établis dans la villa et ont atterri dans les trois derniers aux côtés de Chloe et Toby, et du couple d’amitié Hugo et Sharon.

Un autre couple d’amis, Aaron et Kaz, a été élu sûr par le public – ainsi qu’un nouveau couple Teddy et Faye.

La décision choquante de Lucinda et Brad intervient quelques heures seulement après que les producteurs ont offert au couple leur premier rendez-vous dans la villa, et ils ont tous deux admis qu’ils ne pouvaient pas imaginer que les nouveaux arrivants leur tournent la tête.

Leur choix final sera diffusé dans Love Island de demain soir – avec Brad, Lucinda ou les deux étant largués de la villa.