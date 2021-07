Les fans de Love Island furieux après le recouplage brutal de Casa Amor alors que les garçons retournent dans la villa principale

Les fans de FURIOUS Love Island ont menacé de signaler l’émission à l’Ofcom alors que le recouplage de Casa Amor s’est terminé sur un cliffhanger dramatique.

On a promis aux fans un drame ce soir alors que les garçons et les filles ont fait leur choix de rester avec la personne avec laquelle ils sont en couple ou de choisir l’une des nouvelles bombes.

3 Les téléspectateurs sont restés furieux contre un autre cliffhanger Crédit : Rex

Cependant, les téléspectateurs n’ont pu voir que Hugo et Chloé, et le rapprochement de Toby et Abigail – les laissant furieux.

Une personne a dit : « Non demain soir ? Et un autre cliffhanger ? Je vais déposer ma plainte ofcom »

Un autre a ajouté: « Je dépose en fait une plainte auprès de l’ofcom sur ce cliffhanger bc wtf ??? #LoveIsland »

Un troisième a fait remarquer : « QUI A JAMAIS DIRIGE L’ÎLE DE L’AMOUR DOIT ÊTRE LICENCIÉ POUR LE CLIFFHANGER »

Abi a été choquée par le recouplage car elle a choisi de rester avec Toby après une semaine avec les nouveaux garçons.

Cependant, Toby est venu au coin de la rue avec Mary à son bras – qui s’est excusée auprès d’Abi, disant que c’était « merde pour [her] ».

Abi a dit à Toby: « Je suis content pour toi », mais avait l’air visiblement contrarié quand elle s’est assise.

Pendant ce temps, Chloé avait les yeux secs alors qu’elle réussissait à se mettre en couple avec le beau coiffeur glaswegian Dale.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

La star a déclaré qu’elle partageait un lien avec Dale, bien qu’il ait dit qu’il voulait faire connaissance avec Faye plus tôt dans la nuit.

Hugo est arrivé de Casa Amor avec Amy à son bras, ce qui a suscité une salve d’applaudissements de la part de ses compatriotes insulaires.

3 Abigail a semblé bouleversée par le recouplage Crédit : Érotème