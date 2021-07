Les fans de Love Island furieux alors qu’un énorme cliffhanger laisse le destin de Brad et Chuggs dans la balance

Les téléspectateurs de LOVE Island sont restés furieux alors que l’épisode de ce soir s’est terminé sur un énorme cliffhanger – avec le sort de Brad et Chuggs en jeu.

La nouvelle bombe Rachel a fait la connaissance des deux garçons célibataires au cours de ses premières heures dans la villa alors qu’elle essayait de découvrir quel était le meilleur match pour elle.

La décision de Rachel ne sera révélée que demain soir[/caption]

La belle a gardé ses cartes près de sa poitrine pendant tout l’épisode et maintenant les fans devront se connecter demain soir pour voir avec qui elle a décidé de s’associer.

Les téléspectateurs s’étaient préparés à un dumping dramatique tout le week-end, et le retard a laissé beaucoup de gens frustrés.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Je ne peux pas croire que #loveisland pense qu’il est acceptable de nous quitter maintenant 72 heures sans savoir qui elle a renvoyé chez elle ????? Grandir. »

Un autre a exprimé : « Pourquoi me faire attendre. Kmt #LoveIsland.

Alors qu’un troisième a posté: « Non, je déteste love island wtf est ce cliffhanger. »

Chuggs était prêt à relever le défi[/caption]

Brad a travaillé dur pour la courtiser[/caption]

Rachel a attiré l’attention des garçons quand elle est arrivée dans la villa[/caption]

La spécialiste des voyages de luxe Rachel, 29 ans, a attiré l’attention des garçons lorsqu’elle a fait son arrivée dans la villa.

Mais lorsqu’on lui a demandé de qui elle aimait le look, elle n’a pas été attirée.

Chuggs n’a pas perdu de temps pour faire connaissance avec la nouvelle fille[/caption]

Rachel a gardé ses cartes près de sa poitrine pendant qu’elle réfléchissait à ce qu’elle devait faire[/caption]

Chuggs a admis qu’il souhaitait faire connaissance avec Rachel[/caption]

« Avec les gars ici, qui a attiré votre attention ? » Rachel a été interrogée à son arrivée par son compatriote insulaire Kaz.

« Ce serait révélateur », a-t-elle déclaré, avant d’être emportée par Chuggs, qui n’a pas perdu de temps à faire des compliments.

« Tu es super confiant – j’aime ça. Tu es fougueuse », lui dit-il, essayant désespérément de la convaincre avant le recouplage.

« Je suis. Pourquoi ne pas être confiant ? Quel est le pire qui puisse arriver ?” Rachel a répondu, avant de mettre sa nouvelle date sur place.

Elle a demandé à Chuggs s’il «se greffe uniquement pour assurer sa sécurité»[/caption]

« Est-ce que tu me trouves attirant ou est-ce que tu te greffes seulement pour te protéger ? » demande-t-elle brutalement à Chuggs, 23 ans.

Plus tard, Brad a pris Rachel à part pour une conversation – avec le couple discutant du type de partenaire qu’ils cherchaient à trouver dans la villa.

Suggérant que Rachel est celle qui lui convient, Brad a taquiné: « C’est pourquoi j’ai commencé à rire quand j’ai vu Jake me regarder.

« Jake a dit: » Je ne pouvais même pas la voir et je pouvais dire qu’elle était votre type à cause de votre réaction « . »

Pendant ce temps, elle a également pris le temps d’apprendre à connaître Brad[/caption]

Clairement impressionnés par eux deux, Brad et Chuggs ont poursuivi leur mission pour faire connaissance avec Rachel le lendemain.

« Tu as l’air de bien t’installer. Vous avez un très bon comportement calme », a déclaré Chuggs, diplômé d’Oxford Brookes.

Mais encore une fois, Rachel a caché ses sentiments en laissant entendre qu’il n’y avait « aucune personne avec qui elle ne s’entendait pas » et se sentait amicale « avec tout le monde ».

Rachel devra trancher entre les deux garçons célibataires[/caption]

Désespéré de la convaincre, Brad a tenté sa chance en déposant un baiser sur les lèvres de Rachel lors du défi Undercover Lover.

« C’était un bon baiser compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré aux caméras après le verrouillage intime des lèvres.

Mais malgré ses efforts, tout n’est pas encore gagné.

« Je veux apprendre à connaître Chuggs », a-t-elle révélé dans le Beach Hut, Chuggs exprimant ses désirs pour la même chose, la qualifiant d' »énergétique » et d' »électrique ».

Brad a essayé de la gagner avec un baiser[/caption]





« Je me vois vraiment bien m’entendre avec elle », a-t-il déclaré, alors que le temps de Rachel pour décider d’un partenaire approche de plus en plus.

« Cela n’a pas été facile du tout. Je pense que vous êtes tous les deux des gars incroyables à tous points de vue. Je ne peux absolument rien reprocher à l’un d’entre vous », leur a-t-elle dit plus tard à tous les deux lors du recouplage.

Rachel ne peut en choisir qu’un… alors quel sera leur sort ?