Les fans de Love Island FUME alors que Brad embrasse la bombe Chloé avant de dire qu’il aime son partenaire actuel Faye « le moins »

Les fans de LOVE Island n’ont pas pu contenir leur dégoût alors que Brad a embrassé la bombe Chloé – avant de dire qu’il pense que sa partenaire actuelle Faye est « le moins ».

Le drame sur l’émission ITV2 s’ensuit alors que Brad a complètement ombragé Faye pendant ce qui a commencé comme un jeu amusant de bière-pong.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

2 Brad est allé s’embrasser complètement avec la nouvelle colocataire Chloé

Alors qu’il buvait dans un gobelet en plastique, le défi de Brad était d’embrasser le colocataire qu’il aimait le plus ET le colocataire qu’il aimait le moins.

Il s’est rapidement dirigé vers un baiser prolongé avec Chloé, confirmant qu’il avait le béguin pour elle, sous le regard de Faye.

Bien que manifestement mécontente, Faye a souri et a accepté le baiser ultérieur de Brad sur les lèvres.

2 Son partenaire actuel, Faye, était moins qu’impressionné d’être considéré comme la personne qu’il préférait le moins.

Un téléspectateur en colère a écrit sur Twitter: « Ce sont des putains de mauvaises vibrations de Brad, il aurait pu embrasser Sharon ou quelqu’un qui n’était manifestement pas intéressé, pas Faye #LoveIsland

« Brad a vraiment fait tout son possible pour provoquer ce drame exprès pour montrer à Chloé combien il la voulait plutôt que Faye », a déclaré un fan de la série.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

« Il aurait pu facilement embrasser Kaz ou Sharon comme étant moins attirants car ils ont une relation amicale. #LoveIsland »

Un autre a ajouté: « IL A embrassé FAYE ??? Pas Sharon ou la liberté mais Faye wowwww ok brad vois comment c’est #LoveIsland ».

Et Faye a clairement fait comprendre à Brad qu’elle n’était pas impressionnée par ses mouvements, en lui disant: « Ne me fais pas me sentir comme une bite. »

Alors qu’ils se disputaient sur le canapé, elle a ajouté: « Je ne t’aime pas de toute façon – tu peux bien regarder mais ta putain de personnalité pue. »