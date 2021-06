Les fans de Love Island fulminent alors que l’épisode se termine sur un ÉNORME cliffhanger et taquine le drame après que Chloe Burrows ait volé l’homme d’une autre fille

Les fans de LOVE Island qui attendaient le drame de la nouvelle série ont été frustrés lorsque le deuxième épisode s’est terminé sur un cliffhanger.

Bombe Chloé Terrier était censée révéler avec lequel des hommes elle voulait se mettre en couple, ce qui laisserait l’une des autres femmes célibataire et renvoyée chez elle.

La tension autour de sa décision s’était accumulée depuis qu’elle avait été présentée à la fin du premier épisode dans une tournure choquante.

La responsable marketing, 25 ans, a été envoyée pour semer le trouble dans la villa et reçoit ses ordres choquants, recevant un SMS disant qu’elle serait la méchante de la villa.

Dans l’épisode de mardi, les téléspectateurs de Love Island ont regardé Chloé avoir un rendez-vous en solo avec tous les garçons alors que les autres filles étaient coincées à la villa.

Elle a ensuite passé sa première journée complète à la villa à discuter individuellement avec tous les gars – Aaron Francis attirant son attention.

Chloé a admis « ne pas avoir eu une énorme attirance sexuelle » pour Hugo Hammond qu’elle a appelé par erreur « Diego ».

Dans le Beach Hut, elle a avoué « Je dois prendre la bonne décision pour moi » avant son annonce.

Alors que le temps approchait pour qu’elle annonce son choix, les insulaires étaient perplexes quant à savoir qui elle allait choisir.

« Nous n’en avons aucune idée », ont admis Shannon et Kaz, tandis que les garçons ont convenu qu’ils ne pouvaient pas le comprendre non plus.

Le narrateur Iain Stirling a commenté : « la tension dans la villa est électrique », alors que les téléspectateurs étaient excités.

Chloé s’est adressée aux insulaires en leur disant : « J’ai choisi ce garçon pour me mettre en couple parce que la première fois que je l’ai vu, je l’ai trouvé absolument magnifique.

« Même si nous n’avons pas passé beaucoup de temps ensemble, le temps que nous avons passé, je l’ai trouvé tellement fabuleux. »

Elle a poursuivi: « Je pense que la chose la plus importante est que vous m’ayez vraiment mise à l’aise, ce qui était la première chose à faire.

« J’ai juste hâte d’apprendre à vous connaître individuellement. Donc, le garçon avec qui j’ai hâte de me mettre en couple est… »

Mais ensuite, l’épisode s’est terminé avec le choix de Chloé non diffusé, mais ITV2 taquinant le drame pour l’épisode de demain, et les fans n’étaient pas contents.

« Pourquoi #loveisland me fait-il comme ça, j’ai besoin de savoir qui elle choisit », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté : « Allez mec, c’est l’épisode deux ! Je ne connais même pas leurs noms, je ne suis pas encore assez investi pour un cliffhanger.

Et un troisième a dit: « Comment tu m’as dit que j’ai passé mon temps à regarder Chloé interviewer chaque gars et je n’ai même pas vu qui elle a choisi. »

L’arrivée de Chloé, qui a admis avoir eu une aventure avec un père marié avant de rejoindre Love Island a été révélée à la fin de l’émission d’hier soir.

Lorsqu’ITV lui a demandé pourquoi elle voulait aller sur Love Island, elle a répondu: « J’ai été dans des » situations « horribles et des trucs alors j’ai juste pensé, pourquoi pas ?! »

Chloé a déclaré que ses amis la décrivent comme « drôle », révélant : « Je suis toujours la plus drôle dans une situation.

« J’essaie toujours de faire rire tout le monde. Sortant, je suis assez pétillant et je fais toujours quelque chose.