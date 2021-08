Les fans de Love Island félicitent Kaz pour sa confrontation explosive avec Tyler avant qu’elle ne fonde en larmes à cause du chagrin de Casa Amor

Les fans de LOVE Island ont félicité Kaz pour sa confrontation explosive avec Tyler – avant qu’elle ne fonde en larmes à cause de son chagrin à Casa Amor.

Les retombées de Casa Amor se sont poursuivies dans l’épisode de dimanche de l’émission de rencontres ITV2 alors que Kaz confrontait Tyler pour avoir ramené Clarisse à la villa.

2 Kaz a dit son morceau dans une énorme rangée avec Tyler

2 Tyler a d’abord essayé de blâmer les garçons

Kaz lui a furieusement demandé pourquoi il partageait un lit et embrassait une autre femme la première nuit où il était dans la deuxième villa.

Tyler a d’abord essayé de blâmer les garçons en disant: « Tous les garçons disent, qu’est-ce qui ne va pas avec toi? Et je dis, ce que j’ai avec Kaz est bon, je l’ai rassurée, j’ai tout fait ça, je lui ai donné ma parole.

« Et ils sont tous assis là, ce sont des vacances entre garçons. Non pas que je sois influencé par ce que les autres disent. »

Kaz a répondu: « Choisissez vos mots avec soin, car ce que je suis sur le point d’entendre, j’étais dans cet esprit et les garçons m’ont fait le faire. »

Tyler a déclaré: « Ça a l’air de merde. Ça sonne de merde, ne vous méprenez pas. Mais, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Et vous êtes là pour me griller devant tout le monde. »

Kaz dit : » Te faire griller devant tout le monde, qu’est-ce que j’ai dit ? Tu es entré dans la villa-«

Tyler interrompt avec : « Pour vous. »

Mais Kaz n’a pas reculé, car elle a dit: « Pour moi. Mais clairement pas parce que vous avez craqué sur quelqu’un d’autre. Vous ne m’avez donné aucune raison de douter de vous. Du tout. Du tout.

« Quand j’ai vu la photo, que veux-tu que je fasse ? Je t’ai vu au lit avec une autre fille, en train de l’embrasser. As-tu vu cette photo ? »

Tyler a essayé de répliquer: « Oui, j’ai vu cette photo. Ce n’est pas bon. »

Kaz est alors entré pour le meurtre: « Ce n’est pas bon. Vous êtes venu ici et m’avez nourri de taureau****. Vous l’avez fait. Vous m’avez peint le plus grand rêve. Et voir cette image m’a fait mal. Je n’ai pas vu cette photo je n’aurais rien fait »

Et les fans étaient entièrement derrière Kaz dans l’argument, avec une personne disant: « Tyler a vu Kaz comme un ticket repas. Il ne se souciait pas d’elle ou la voulait. La façon dont il a greffé et flirté avec Clarisse n’était même pas proche de la non-romance qu’il a donnée à Kaz. Tout ce que Kaz a dit était des faits clairs. «

Un autre a ajouté: « kaz fait point après point après point et tyler n’a absolument rien à dire pour lui-même »

Un troisième a remarqué : « La façon dont Kaz a incarné cette conversation en regardant 10000/10. Un méchant enragé !! »

Un quatrième a déclaré: « Tyler est une personne TRÈS folle. Je déteste quand les hommes essaient d’agir comme une victime alors qu’ils ont mal agi et ne veulent pas être confrontés. »