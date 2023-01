Les fans de Love Island exigent un énorme bouleversement du format avec un nouveau « twist » de vote – êtes-vous d’accord ?

Les fans de LOVE Island demandent aux producteurs d’introduire une nouvelle « torsion » de vote pour garder les insulaires sur leurs gardes.

Les téléspectateurs demandent à l’émission britannique de prendre l’influence de ses homologues étrangers, comme Love Island Australia.

Love Islands veut que le déversement des foyers soit encore plus dramatique[/caption]

Ils pensent que mélanger le format des votes négatifs empêchera les stars de se rendre jusqu’au bout.

Down Under, les téléspectateurs australiens votent pour “la fille qui, selon vous, mérite le plus de trouver l’amour” au lieu de simplement “voter pour sauver” ou “voter pour jeter”.

Révélant ce qu’ils aimeraient voir de nouveau dans la série d’hiver de Love Island, un fan a déclaré : « Des rebondissements avec qui est renvoyé chez lui ! Au cours de la dernière saison, c’était évident à chaque fois et les OG étaient bien trop à l’aise pour que cela devienne une blague.

« Faites bouger les choses. Renvoyez chez eux les gens “populaires”. Ne laissons pas les OG devenir un cliq jusqu’à la fin.

Un autre a ajouté: “D’accord. Nous devrions en savoir plus sur la façon dont love island au formule actuellement ses questions de vote public. donne un bien meilleur vote je pense, par exemple “votez pour la fille que vous voulez le plus voir trouver l’amour”, “votez pour le couple qui, selon vous, est le plus susceptible de rester ensemble à l’extérieur” et pas seulement “votez pour garder votre couple préféré” .”

Quelqu’un d’autre a ajouté : « Je suis d’accord ! C’est l’un de mes plus gros bug bears. Aussi plus de dumping de décision publique ! Aucun de ces trois derniers, puis les insulaires ne peuvent choisir car ils vont tous choisir leurs amis de toute façon ! Ils ont besoin de secouer un peu.

«Ils ont besoin de mettre des gens décents dans la casa. Comme les jours de Joanna & Kaz. Par exemple, si ce sont des bombes, elles doivent être des BOMBES.

“Les garçons de la casa de la saison 8 étaient tous au mieux moyens et bien qu’il y ait de jolies filles, rien ne tourne vraiment la tête.

“Je ne dénigre pas l’apparence de qui que ce soit, mais si vous voulez que les gens soient mis au défi à la casa, ils doivent être des types à la recherche d’Adonis !”

Winter Love Island revient lundi à 21h avec la nouvelle animatrice Maya Jama.