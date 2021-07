Les fans de Love Island exigent que Teddy et Faye sanglotent des images de Casa Amor alors qu’ils dénoncent le traitement « injuste »

Les fans de LOVE Island ont exigé que Teddy et Faye voient des images de Casa Amor alors qu’ils critiquent son traitement « injuste » dans la série.

Le consultant financier principal, 26 ans, est resté célibataire la nuit dernière après que l’agent immobilier se soit associé à Sam Jackson.

6 Les fans de Love Island veulent que les producteurs montrent à Teddy Soares et Faye Winter les images de Casa Amor – car il a été traité « injustement »

6 Faye était convaincue que Teddy était infidèle dans la villa sœur Crédit : Érotème

Faye était convaincue que le garçon de Manchester, 26 ans, avait craqué avec une autre fille après avoir reçu une carte postale avec des preuves de ce que les garçons avaient fait à Casa Amor.

Après avoir vu une photo de Teddy embrassant l’une des bombes de Casa Amor, elle a décidé de faire connaissance avec l’ingénieur de maintenance, 23 ans.

Teddy était resté dehors sur le lit de repos pendant toute la durée de son séjour et a eu le cœur brisé lorsqu’il est retourné à la villa principale pour voir sa fille en couple avec quelqu’un d’autre.

De nombreux téléspectateurs de l’émission ITV2 se sont tournés vers Twitter pour souligner à quel point le programme a été injuste pour Teddy.

L’un d’eux a écrit: « Les producteurs doivent appeler Teddy et Faye dans la cabane de plage et leur dire que c’était leur erreur et que Teddy était plus fidèle que Jake. Montrez à Faye les images ffs. Ils doivent s’excuser auprès d’eux deux pour avoir joué avec leur la santé mentale et les relations.

Un autre a ajouté: « Les producteurs ne peuvent-ils pas simplement montrer à Faye les images de Teddy dormant dehors toutes les nuits? Je suis tellement ennuyé et triste pour lui. »

Un troisième a tweeté : « Tellement d’enracinement pour Faye et Teddy, deux personnes si authentiques. J’adore les producteurs de l’île en envoyant injustement un code postal qui n’était pas une représentation fidèle des événements. »

Un quatrième a déclaré: « Désolé, mais l’île d’amour, faire ça à Teddy et Faye est tout simplement injuste et n’est amusant à regarder pour personne ???? «

Un cinquième a ajouté: « Regardez ce soir inconfortable. Cette émission continue d’être malveillante au détriment des sentiments des gens. La vision manipulée de Teddy est injuste et ensuite ils ont mal traité Liam et Millie. N’a pas changé ce qui se serait passé mais ils l’ont exploité. »

Teddy, qui avait la peluche de Faye à la main pour lui rendre au moment du recouplage, a déclaré à l’animatrice Laura Whitmore : « Je suis déçue.

« En fin de compte, j’y suis allé avec mon cœur, donc c’est tout ce que vous pouvez faire. »

Mais Faye furieuse pensa qu’il avait été infidèle et répliqua : « As-tu oublié un baiser ? »

Ils ont ensuite discuté près du foyer et Faye a fondu en larmes en avouant qu’elle avait finalement baissé la garde.

Un Teddy en larmes lui a dit : « Tu n’es pas la seule à avoir baissé la garde Faye. »

Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs se sont plaints à l’Ofcom en accusant les producteurs d’avoir « installé » Teddy dans la carte postale de Casa Amor.

Ailleurs dans l’épisode, Millie Court a fondu en larmes après avoir découvert la relation de Liam Reardon avec Lillie Haynes.

Le beau gallois avait embrassé la fille Geordie pendant son séjour à Casa Amor, et pensait qu’il pourrait s’en tirer quand il est revenu seul pour se mettre en couple avec Millie.

Cependant, Lillie a révélé leur aventure à la villa, laissant l’administrateur de l’acheteur de mode furieux.

Elle a crié: « Est-ce que vous plaisantez? »

Pendant ce temps, Hugo Hammond s’est associé à Amy Day, Chloe Burrows a choisi Dale Mehmet et Toby Aaromolaran est retourné à la villa avec Mary Bedford.

Kaz Kamwi a décidé de donner une chance à Matt MacNabb, Tyler Cruickshank a ramené Clarisse Juliette et Jake Cornish réunis avec Liberty Poole.

Love Island continue dimanche à 21h sur ITV2

6 Teddy a été dévasté par la décision Crédit : Érotème

6 Faye a décidé d’essayer avec Sam Jackson Crédit : Rex

6 Millie a eu le cœur brisé quand elle a découvert ce que Liam avait fait à Casa Amor Crédit : Érotème