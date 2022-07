Les fans de Love Island et l’ancienne star implorent les producteurs d’intervenir après qu’une “horrible intimidation” ait laissé Tasha en larmes

Les fans de LOVE Island et l’ancienne gagnante Amber Davies supplient les producteurs d’intervenir alors que Tasha Ghouri est victime d’intimidation par Dami Hope et Luca Bish.

Tasha a été réduite aux larmes la nuit dernière alors que les deux garçons “sont devenus personnels” lors d’une partie de Snog, Marry, Pie.

Les deux gars, qui ont également bouleversé Tasha avec des commentaires sarcastiques pendant Movie Night, lui ont tous deux frotté une tarte au visage, et leur justification a blessé Tasha et son petit ami Andrew Le Page.

L’ex-islandaise Amber a écrit sur Twitter: “Mon Dieu, j’espère que Tasha va bien. Ces garçons la harcèlent essentiellement à ce stade.

Alors qu’un téléspectateur a déclaré: “La façon dont les garçons traitent Tasha est si horrible, je ne peux pas y croire. c’est littéralement de l’intimidation et ils ciblent toujours Tasha et Ekin.

Un autre posté sur Twitter : “Luca et Dami ont clairement dit aux producteurs de s’excuser auprès de Tasha. Ils ont apprécié leur intimidation et l’ont imputée à une sorte de loyauté envers Andrew. Comme c’est gentil de leur part de maintenant les “laisser” être heureux.

Tasha a été piétinée trois fois au total – par Davide Sanclimenti, Dami et Luca – chacun donnant ses raisons de le faire.

Davide lui a dit que c’était parce qu’elle l’appelait lui et Ekin-Su Cülcüloğlu le couple le plus faux.

Dami a avoué qu’il piétinait Tasha parce qu’elle “s’en tire généralement avec beaucoup de choses”.

Et Luca lui a dit : « Je pourrais te donner une liste, mais je laisse tomber pour aujourd’hui. C’est juste un jeu.”

Andrew regarda, le visage de pierre, ses amis critiquer Tasha devant lui. Il l’a réconfortée par la suite et a dit qu’il en avait fini avec eux, les qualifiant de “p ****s”.

Plus tard dans l’épisode, Dami et Luca se sont excusés auprès de Tasha, mais les téléspectateurs étaient convaincus qu’ils avaient été mis à la hauteur par les producteurs et se sont demandé à quel point ils étaient authentiques.

Andrew et Tasha ont tous deux accepté, et l’atmosphère dans la villa semblait avoir été réparée alors que les Islanders se dirigeaient vers le club Vibe où DJ Joel Corry attendait.





Ailleurs, Davide a laissé Ekin-Su enragé quand il a passionnément embrassé Paige Thorne.

Indiyah Polack n’a pas été impressionnée lorsque Dami a serré les lèvres avec son ex Summer Botwe.

Et lothario Adam Collard a été choqué lorsqu’il a dit à Paige qu’elle était “matérielle de femme” et a avoué qu’il voyait un avenir avec elle à l’extérieur de la villa.

Tasha a été piquée trois fois pendant le match