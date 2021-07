Les fans de Love Island en tumulte alors que le spectacle se termine sur un cliffhanger alors que SIX insulaires sont en danger

Les fans de LOVE Island étaient en émoi alors que le spectacle s’est terminé sur un cliffhanger alors que SIX insulaires risquaient d’être largués de la villa.

Il y a eu un texte explosif, une soirée sur le thème des années 70 et une rangée explosive alors que les choses se sont réchauffées lors de l’épisode dramatique de ce soir.

5 Les fans de Love Island étaient en émoi alors que le spectacle se terminait sur un autre cliffhanger alors que six insulaires sont en danger Crédit : Érotème

5 Les téléspectateurs ont été laissés grincer des dents alors que Lucinda Strafford a piétiné Aaron Francis ce soir Crédit : itv

Les téléspectateurs attendaient avec impatience de savoir quel insulaire malchanceux serait largué – mais les patrons intelligents d’ITV ont laissé les fans deviner jusqu’à l’épisode de demain.

Les couples ont été dévastés après qu’un texte explosif a révélé les noms des insulaires à risque – DEUX insulaires devant être largués.

GRANDES DÉCISIONS

Les filles qui ont été élues les moins populaires étaient Lucinda Strafford, Chloe Burrows et AJ Bunker.

Pendant ce temps, les garçons ayant le moins de votes étaient Danny Bibby, Teddy Soares et Toby Aromolaran.

Il a révélé qu’un seul garçon et une seule fille rentreraient chez eux et que la décision était entre les mains des autres insulaires.

Les téléspectateurs ont été ravis de la tournure de la bombe qui ne manquera pas de pimenter les choses.

Un fan a écrit: « Brillant se termine là… J’espère vraiment qu’AJ et Teddy resteront. »

Un autre a prédit: « Ce sera AJ et Danny. Mais je pense que Chloé et Toby devraient y aller. »

Un troisième a partagé: « Ce cliffhanger est trop… s’il vous plaît sauvez Teddy. »

ENCORE UN QUI MORD LA POUSSIÈRE

Pendant ce temps, Hugo Hammond, 24 ans, a retiré l’AJ Bunker, 28 ans, pour discuter alors qu’il décidait d’arrêter avec elle.

Les fans ont été choqués car c’est la deuxième fille qu’il a zonée avec un ami – beaucoup plaisantant qu’il est là pour des « vacances gratuites ».

Il a dit à AJ : « Pour être honnête, je voulais te parler de toute façon.

« Au début, il y avait quelque chose sur lequel je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt.

« Et je pensais que plus nous apprenions à nous connaître et plus nous passions, je pourrais peut-être comprendre ce que c’était, mais à la minute je pense juste que vous et moi sommes mieux en tant qu’amis sur ce front. »

Plus tard, au Beach Hut, AJ a admis qu’elle était « choquée » par les aveux d’Hugo.

PAS DE PLAISIR SOUS LES COUVERTURES

Ailleurs, les téléspectateurs ont été laissés pour compte lorsque Lucinda Strafford a refusé de dormir dehors avec Aaron Francis ce soir – laissant les fans le suppliant de la « larguer ».

Aaron a demandé au bébé de Brighton si elle dormirait dehors avec lui sur la banquette-lit.

Mais elle n’a pas semblé enthousiaste et lui a dit qu’elle préférait dormir dans son lit.

Les téléspectateurs ont été déconcertés par la réaction de Lucinda et ont exhorté Aaron à arrêter avec elle.

Un fan a écrit : « Lucinda n’aime vraiment pas Aaron… elle préférerait partager un lit avec Danny ?? #loveisland »

Un autre a partagé: « Il est assez évident que Lucinda ne s’intéresse pas du tout à Aaron … il doit la larguer. »

Un troisième a posté : « Lucinda n’essaye pas de dormir dehors avec Aaron, elle ne le sent pas comme ça. Lmao. #loveisland »

LARMES POUR KAZ

Plus tôt dans l’épisode, les téléspectateurs ont été émus lorsque Kaz Kamwi a fondu en larmes ce soir alors qu’elle qualifiait Toby Aromolaran de « menteur » à la suite de son baiser avec Chloe Burrows.

L’affaire inachevée de l’ancien couple a finalement été diffusée ce soir alors qu’ils se disputaient sur la façon dont Toby l’avait traitée lorsqu’ils étaient en couple.

Les fans se sont précipités sur Twitter pour fulminer contre Toby pour son comportement « enfantin ».

Au cours de la dispute, Toby a contesté sa réponse et a demandé : « Irrespectueux ? auquel Kaz a dit: « Tu ne penses pas que tu l’étais? »

Toby a répondu: « Si je pouvais revenir en arrière, je ne pense pas avoir de regrets. »

Le lendemain, Toby s’est excusé pour ses actions et le couple l’a serré dans ses bras.

NOUVEAU COUPLE FAVORI ?

L’épisode a peut-être été rempli de retombées et de textes choquants – mais il nous a également apporté des moments romantiques alors que Faye Winter et Teddy Soares ont apprécié leur deuxième rendez-vous.

Le couple est parti faire des balades à vélo et a avoué plus tard qu’ils grandissaient l’un sur l’autre et étaient satisfaits de la direction que prenait leur romance.

Pendant le rendez-vous, Faye a admis à Teddy : » J’ai l’impression de pouvoir te faire confiance « , tandis que Teddy a rendu l’affection réciproque en disant » J’ai toujours hâte de faire ta connaissance, même si tu me fais mal au cul. «

Love Island continue demain à 21h sur ITV2

5 AJ Bunker a admis qu’elle était « choquée » après que Hugo Hammond l’ait larguée Crédit : itv2

5 Les choses se sont envenimées entre Faye Winter et Teddy Soares lors de leur deuxième rendez-vous Crédit : Érotème