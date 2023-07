Les fans de Love Island disent tous la même chose que Sammy dit qu’il est amoureux de Jess

Les fans de LOVE Island ont tous dit la même chose après que Sammy Root ait avoué qu’il tombait amoureux de Jess Harding.

Cela vient après que son copain Tyrique Hyde a dit à sa fille Ella Thomas qu’il était amoureux d’elle la nuit dernière.

Sammy Root a laissé entendre qu’il était amoureux de Jess Harding[/caption]

Au cours de l’épisode de ce soir, le chef de projet, 22 ans, a laissé entendre qu’il n’était pas loin de ressentir la même chose pour Jess.

Cependant, les fans ne pensent pas qu’il soit très honnête.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « Sammy ment définitivement à propos de l’amour. Pourquoi essaient-ils de le forcer.

« Sammy ment entre ses 5000 dents », a déclaré un autre.

Un troisième intervint: « sammy pourquoi tu mens… tu le traînes maintenant. »

Un quatrième a tweeté: « Sammy STOP LYING. »

Cela vient après que Sammy ait été critiqué par les téléspectateurs après avoir « tiré son coup » avec Maya Jama sur After Sun.

Le jeune homme de 22 ans est apparu sur Love Island After Sun via un lien vidéo depuis le Beach Hut et n’a pas pu d’abord faire un commentaire séduisant à Maya, 28 ans.

La présentatrice Maya expliquait les règles du jeu Fib ou Fact à Sammy et a demandé : « Êtes-vous prêt ? »

Il a répondu: « Feu loin, belle. »

Alors que le public riait, Maya a dit: « OK, détendez-vous. »