Les fans de Love Island disent tous la même chose que le premier Islander est vidé de la villa lors d’un recouplage brutal

Les fans de LOVE Island disaient tous la même chose lorsque le premier Islander a été largué de la villa lors d’un recouplage brutal.

L’épisode de vendredi soir de Love Island a vu les stars obligées de prendre de grandes décisions en ce qui concerne leurs romances naissantes.

TVI

George est devenu le premier insulaire vidé de la villa[/caption] Érotème

Et George Fensom est resté célibataire et envoyé faire ses valises après que Jess Harding ait pris la décision de s’associer à la bombe Sammy Root.

Les téléspectateurs se sont précipités sur les réseaux sociaux pour avoir leur mot à dire sur le premier dumping, avec un écrit: « Aw, je suis désolé pour George. »

Un autre a déclaré: « Elle n’a jamais choisi George. »

Et un troisième a ajouté: « Béni George, il savait que cela allait arriver. »

George a suscité la polémique avant même d’entrer dans la villa lorsque ses vieux tweets homophobes ont refait surface.

Les tweets bouleversants ont été écrits en 2014, alors qu’il aurait eu 15 ans.

Le compte a maintenant été supprimé, mais son contenu a depuis été largement diffusé.

S’adressant à The Sun avant de jouer dans l’émission, il a déclaré: « Honnêtement, je me sens absolument malade à propos de ces tweets. Ils ne sont pas qui je suis aujourd’hui, ils ne pourraient pas être plus éloignés de l’homme que je suis aujourd’hui et – très franchement – ​​si je pouvais remonter le temps, je ne les aurais même pas mis.

« Pour être honnête avec vous, c’est moi qui suis vraiment naïf à cet âge. J’ai créé le compte en 2011, donc c’est juste de la stupidité de ma part et ça ne reflète pas du tout qui je suis aujourd’hui.