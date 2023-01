Les fans de Love Island disent tous la même chose après que les garçons se soient confessés à Maya Jama

Les téléspectateurs de LOVE Island se sont sentis très désolés pour les filles de la villa hier soir après que les garçons aient fait des aveux à Maya Jama.

Alors que le nouvel hôte était assis autour du foyer pour faire connaissance avec les gars, ils ont admis qu’aucun d’entre eux n’avait eu de petite amie.

Les garçons ont dit à Maya qu’ils n’avaient pas eu de relations[/caption] Érotème

Maya a été surprise par certains de leurs commentaires[/caption]

En plus de mettre en doute leur affirmation, les fans s’inquiétaient également de ce que cela signifie pour les filles.

Une personne a tweeté: “Pas un seul homme n’a eu de petite amie et ils viennent dans une émission de rencontres parce que. j’ai peur pour les filles .”

“Les mecs qui n’ont jamais eu de copine veulent soudainement s’installer », a tweeté un autre.

Quelqu’un d’autre a demandé: “Pouvez-vous être prêt à vous installer si vous n’avez jamais eu de petite amie ??? #LoveIsland.

Alors qu’une autre personne a écrit: “Qu’est-ce qui se passe avec tous les garçons qui n’ont jamais eu de petite amie avant ?? C’est comme s’ils préparaient les filles à l’échec.

Pendant ce temps, les fans ont rapidement réfuté l’affirmation de Haris selon laquelle il n’avait pas de petite amie auparavant – alors qu’ils déterraient une vieille vidéo de lui avec son ex Courtney Hodgson.

Le mannequin a partagé un clip de compilation d’elle et de son ex Haris profitant de nombreux rendez-vous ensemble, bien que le vendeur prétende avoir été célibataire toute sa vie.

La beauté blonde a légendé la vidéo: “Le petit ami de quelqu’un d’autre à tout moment, si content de la vie.”

Courtney a précédemment affirmé que Haris l’avait larguée pour participer à l’émission.

En publiant en ligne des instantanés aimants de vacances et de nuits douillettes, elle a écrit: “Le plus grand joueur va, me laissant pour une émission de télévision!”

Elle a ajouté qu’il y a quelques semaines à peine, Haris avait profité d’un voyage au Winter Wonderland de Hyde Park avec sa famille.

Mais quelques jours avant d’entrer dans la villa, Haris a riposté.

Il a dit au Sun : “Je ne la voyais pas comme étant ma petite amie, nous couchions juste ensemble et puis j’ai juste annulé.

“Elle n’a jamais vu ma famille, elle n’est jamais venue chez moi ou quelque chose comme ça. Elle n’a jamais eu ce privilège. Je n’ai jamais voulu que cela se produise.

“Je ne l’ai pas quittée pour le spectacle parce que je ne la voyais pas comme ma petite amie.

“Nous couchions ensemble et puis ça s’est terminé, et c’est tout.”

Haris a haussé les sourcils en disant qu’il avait toujours été célibataire[/caption]