Les fans de Love Island disent tous la même chose après avoir repéré quelque chose d’étrange dans le cliché de Paige Turley

Les fans de LOVE Island ont tous dit la même chose après avoir repéré quelque chose d’étrange dans le dernier cliché Instagram de Paige Turley.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lors de la toute première série hivernale de l’émission de rencontres ITV2 en 2020, est actuellement aux États-Unis, ce qui rend ses followers TRÈS jaloux avec ses superbes photos.

Dans son dernier article, Paige a séduit dans une robe longue orange et une paire de converse.

La favorite de la télévision a bercé un visage naturel de maquillage, ses cheveux attachés en queue de cheval et accessoirisé avec un sac à bandoulière.

Mais les fans ont tous dit la même chose dans la section des commentaires.

L’un d’eux a demandé : « Pourquoi avez-vous mis les pieds sur les mauvaises jambes ? X. »

« J’essaie de travailler vos jambes / pieds sur la première photo sur laquelle je serais tombé », a souligné un autre.

Un troisième a répondu: « Tellement confus par vos pieds. »

Un quatrième a ajouté: « Paige, tes pieds ont l’air cassés sur cette photo. »

Paige s’est envolée pour l’Amérique le mois dernier après sa séparation de son ex petit ami Finley Tapp.

L’ancien couple, qui s’est rencontré sur Love Island il y a trois ans, s’est séparé en avril.

Le Sun a révélé en exclusivité le mois dernier que la chanteuse Paige avait déjà quitté l’appartement qu’elle partageait avec l’ancien footballeur Finley à Manchester et est retournée dans sa ville natale en Écosse.

Une source à l’époque nous a dit : « Paige et Finn ont eu une très bonne course, mais ils sont encore super jeunes et ont décidé que ce n’était pas pour toujours à la fin.

« Paige passe du temps en Ecosse pendant qu’elle réfléchit à ce qu’elle veut faire ensuite. »

En mai dernier, Paige a nié qu’ils s’étaient séparés après être allés à l’hôpital pour une chirurgie mineure.

Les ex ont remporté la toute première Love Island hivernale et ont emménagé ensemble peu de temps après leur retour au Royaume-Uni.

