Les fans de Love Island disent tous la même chose à propos de l’énorme bouleversement du spectacle

Les fans de LOVE Island ont été surpris après l’annonce que le podcast officiel recevrait une nouvelle équipe d’hébergement.

L’ancienne candidate Indiyah Polack a été annoncée comme l’une des animatrices du podcast The Morning After aux côtés du super fan Sam Thompson.

TVI

TVI

Les fans ont hâte de voir Maya Jama faire ses débuts dans l’émission principale[/caption]

Indiyah, 23 ans – qui est devenue célèbre dans l’émission ITV2 l’année dernière – a été annoncée pour succéder à Arielle Free tandis que Sam remplace Kem Cetinay.

La paire sera également panéliste hebdomadaire dans l’émission dérivée Aftersun.

La nouvelle a fait rage auprès des fans sur reddit.

Un téléspectateur a déclaré: “Oh quel choix incroyable !!!! Les dirigeants de Love Island l’ont vraiment brisé avec celui-ci. Tellement tellement heureux pour Indiyah.

Alors qu’un second a écrit: “Aftersun avait vraiment besoin d’un insulaire en permanence et Indiyah est un si bon choix, beaucoup plus susceptible de se connecter maintenant.”

Un autre fan a commenté: «C’est le rafraîchissement dont il avait absolument besoin, et ces 2 sont si bien adaptés! Tellement heureux pour Indiyah omg.

Un quatrième s’est exclamé : « Des nouvelles incroyables pour Indiyah ! Le podcast avait besoin d’un rafraîchissement. Je pense qu’elle sera bonne sur Aftersun !

Tandis qu’un cinquième déclare : « C’était un bon choix de leur part. Elle réussit si bien dans toutes ses interviews après la villa. Cela a du sens.

L’ancienne star de la télé-réalité, qui sort actuellement avec sa co-star Dami Hope, a déclaré à propos de ses nouveaux rôles: «Pas moi de faire équipe avec Sam sur le podcast Love Island et de devenir un panéliste régulier sur Aftersun.

“Je ne peux vraiment pas expliquer à quel point je suis excité !! J’ai hâte de parler aux Islanders et d’entendre tous les commérages effrontés de leurs amis et de leurs familles.

Mais les fans ont vigoureusement célébré les nouveaux ajouts à la programmation alors qu’ils se rendaient sur Reddit pour féliciter les producteurs.