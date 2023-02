Les fans de Love Island disent tous la même chose à propos de Jessie alors qu’elle fait une révélation déchirante

Les fans de LOVE Island ont le cœur brisé après que Jessie ait fait un aveu déchirant.

La beauté australienne, qui était auparavant apparue dans la version australienne de l’émission, a dévoilé ses véritables sentiments pour l’intérêt amoureux Will Young.

Will et Jessie sont actuellement séparés pendant que les filles sont à Casa Amor, les filles et les garçons accueillant une foule de bombes cherchant à faire tourner la tête.

Dans l’épisode de ce soir, Jessie a confirmé ses sentiments pour Will lors d’une conversation franche avec sa compatriote insulaire Lana.

Parlant d’apprendre à connaître les débutants de Casa Amor, elle a avoué: «Ça me fait manquer Will. En lui parlant, je pense juste que mon cœur est vraiment fermé.

“Hier, je pensais beaucoup à ce qu’ils faisaient à la Villa et je commençais à ressentir ce sentiment de jalousie.”

Elle a poursuivi en disant: «Il me faut beaucoup de confiance. Mais j’ai l’impression que si ce que Will et moi avons est vrai, il serait en fait assis là à ressentir la même chose.

Plus tard dans l’émission, elle et Lana ont également convenu qu’elles étaient toutes les deux associées à de “bons œufs”, en parlant du partenaire de Will et Lana, Ron Hall.

Les téléspectateurs de l’émission ont été furieux, après la révélation sincère de Jessie, en raison de leur connaissance de Will embrassant la bombe, Layla Al-Momani.

Un fan a écrit sur Twitter : “Pauvre Jessie, il lui manque et il s’en soucie à peine.”

Un deuxième a écrit: “Je ne suis pas prêt à ce que le cœur de ma fille Jessie soit brisé.”

Un autre a déclaré: “Jessie va pleurer de chaudes larmes.”

Un quatrième s’est exclamé: “Je peux déjà voir les larmes de Jessie mon Dieu.”

“Les larmes jessie va pleurer quand elle rentrera à la villa », a fait remarquer un autre.

Cela vient après que Will ait embrassé la débutante Layla, mais l’a ensuite attirée pour une conversation pour admettre ses sentiments pour Jessie.

Pendant le spectacle, Will a avoué qu’il était “déçu” de lui-même et tout en parlant à Layla, il a décrit : “Pour moi, tout m’a frappé en même temps”, parlant de ses sentiments pour Jessie.

À la fin de l’émission, on pouvait entendre le narrateur Iain Stirling annoncer que demain soir était «l’heure de la décision» dans un recouplage brutal animé par Maya Jama.

