Les fans de Love Island disent que la rangée d’Hugo et Toby est comme le combat épique de la saison 3 de Jonny et Theo – mais vous en souvenez-vous?

Les fans de LOVE Island affirment que la rangée de réaccouplement d’Hugo et Toby était exactement comme les retombées amères de Jonny et Theo dans la saison trois.

Sorti de nulle part hier soir, Hugo a plongé un poignard verbal dans Toby lorsqu’il a appelé son traitement de Chloe Burrows devant le groupe.

4 Hugo a visé Toby hier soir Crédit : Érotème

4 Toby a été pris de court lors du recouplage Crédit : Érotème

Il a établi des comparaisons avec le chahut classique de la série trois lorsque Jonny a qualifié l’athlète Theo de « grande belle » après avoir volé Tyla Carr.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter : « Est-ce la première fois dans l’histoire de Love Island qu’il y a un tel VIM dans le discours de recouplage lui-même ? le long sermon que Hugo a donné à #loveisland. »

Un autre a commenté: « Pas depuis Jonny Vs. Theo, il n’y a eu un tel manque de respect dans le groupe de garçons. »

Un troisième a déclaré: « Les producteurs ont dit à Hugo d’intervenir à la fin, ils voulaient que ce soit un moment Theo et Jonny. »

Je t’appelle bellende Jonny Mitchell

Ce moment de Theo et Jonny est venu lorsque le premier a choisi Amber Davies pour s’associer.

Il a déclaré: « Je n’ai pas eu beaucoup de choix à cause d’un certain beaund gigantesque mais… »

Faisant exception, Theo a dit: « Qui appelez-vous un bellend? »

Jonny a répondu: « Je vous appelle un belnd. »

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Marcel Somerville a dû retenir Théo alors qu’il se levait et affrontait son rival.

La menace de violence physique n’était pas aussi élevée la nuit dernière, mais le malaise était tout aussi palpable.

Hugo a renvoyé Georgia Townend chez lui et a révélé qu’il sauvait son copain – en disant à la villa: « J’aimerais me mettre en couple avec cette fille parce que non seulement

est-elle hors de ce monde ‘bootiful’ elle est super intelligente, elle est

drôle et chaque fois que je suis avec elle, je suis définitivement le plus heureux.

« Si je suis tout à fait honnête, elle ne mérite pas d’être traitée comme elle l’a été ces dernières 24 heures. »

Faisant une fouille sournoise à Toby, il a ajouté: « Et je crois fermement que beaucoup de ces trucs de test sont des conneries complètes. Vous méritez quelqu’un qui est honnête et communique avec vous et qui sait ce qui pourrait arriver.

« Des choses étranges se sont produites. Alors la fille avec qui j’aimerais me mettre en couple est – Chloé. »

Après son discours, les insulaires sont allés embrasser Georgia qui a été envoyée faire ses valises, mais on pouvait entendre Toby bouillonner « qu’est-ce que c’était que ça ».

4 Il y avait des nuances de Theo en conflit avec Jonny Crédit : ITV

4 Jonny a appelé Theo a bellend Crédit : ITV

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)