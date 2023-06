Les fans de Love Island « déterminent » qui obtiendra la hache de la villa avant même que le spectacle ne commence

Les fans de LOVE Island affirment qu’ils ont « déterminé » qui sera le premier à être vidé de la villa.

Bien que l’émission n’ait pas encore été diffusée, les téléspectateurs pensent que George, sous le feu, sortira tôt.

TVI

Instagram

Le joueur de 24 ans est l’un des insulaires originaux de cette série[/caption]

C’est après les allégations de deux ex-petites amies qui affirment avoir eu une relation abusive avec lui.

Le jeune homme de 24 ans est accusé d’avoir conduit l’ancien amant Ebony Keeley au bord du suicide.

Katie Hewitt, 25 ans, dit que George contrôlait ce qu’elle portait, la trompait et la faisait se sentir si inutile qu’elle a même cessé de manger.

Les allégations ont fait pression sur ITV pour qu’il exclut George, 24 ans, de l’émission de rencontres.

Un téléspectateur a déclaré: «George a eu beaucoup d’attention négative avant même que la série ne commence, donc à moins qu’il ne tombe étonnamment tout droit sorti de la porte, les producteurs voudront qu’il parte et si ce n’est pas lui, ce sera André parce qu’il est le plus petit et le plus jeune des garçons.

Lorsqu’on leur a demandé qui ils espéraient être le premier à partir, un fan a répondu: « J’espère que George. »

Un autre a ajouté: « Je serais surpris si ce n’était pas George. »

ITV a souligné qu’il avait mis en place des contrôles psychologiques, de bien-être et de sauvegarde pour ses « contributeurs » et parlait quotidiennement aux insulaires.

La famille de George a déclaré: « Il s’agit d’un récit unilatéral d’une relation que George a eue il y a six ans, alors qu’il avait 18 ans, et ce n’est pas un comportement que nous reconnaissons.

« Ces affirmations sont fausses, injustifiées et blessantes. »