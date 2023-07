La star de LOVE Island Tyrique Hyde et Ella Thomas pourraient faire face à un autre obstacle relationnel quelques jours seulement après avoir ravivé leur romance.

Le Sun a révélé en exclusivité que l’événement a été surnommé le « plus brutal de tous les temps », promettant de laisser quelqu’un en larmes et un couple déchiré après la révélation d’un ébat X à Casa Amor.

TVI

TVI

Ella a ramené Ouzy à la villa principale après avoir profité d’un moment de flirt à Casa Amor[/caption]

L’émission spéciale Movie Night n’est qu’à quelques heures de là, et les fans ont prédit que le couple serait secoué par d’énormes bombes Casa Amor.

Lors du recouplage explosif plus tôt cette semaine, Ella est retournée à la villa principale avec le nouveau garçon Ouzy, tandis que Tyrique est resté fidèle et célibataire.

Les téléspectateurs d’ITV2 ont regardé Ella craquer avec Ouzy, appréciant les baisers en dehors des défis et admettant qu’elle voulait un « homme » pas un « garçon ».

Maintenant, les fans ont prédit que Tyrique serait furieux lorsqu’il découvrirait la vérité, certains disant qu’il n’y aurait pas de retour en arrière.

L’un d’eux a écrit: « Les fans de Ty et Ella étaient si heureux hier, mais juste un rappel que la soirée cinéma est demain, alors j’espère que vous êtes préparé mentalement. »

Un autre a posté: « Ty et Ella sont tellement dysfonctionnels et toxiques qu’ils ne devraient jamais être ensemble, mais Movie Night va résoudre ce problème. Elle verra à quel point il est vindicatif et il la verra embrasser Ouzy ! Je ne peux pas attendre ! »

Un troisième a dit: « Moi le soir du cinéma quand les clips d’Ella sont d’elle twerk sur ouzy, se faire masser par lui et peut-être l’embrasser (?) Je pense qu’il l’a embrassée sur la joue mais tu sais que ty va brûler cette villa je vais commencer priez pour elle maintenant.

Cette personne a partagé: « Ella et Ty vont recommencer la soirée cinéma parce qu’elle ne lui a pas parlé des câlins au lit. »

Un autre ajouté: « La soirée cinéma pourrait être le dernier clou dans le cercueil de Ty et Ella. »

Le Sun comprend que ce sera le plus dramatique à ce jour – avec chaque couple secoué par les secrets révélés.

Un initié de la télévision a déclaré: «La soirée cinéma est toujours l’un des événements les plus attendus de Love Island, mais cette année, elle sera la plus chaotique de tous les temps car elle survient quelques heures seulement après le recouplage le plus explosif de Casa Amor à ce jour.

« Chaque couple dans la villa sera affecté par les bombes de vérité qui seront filtrées, et il reste à voir quels couples resteront debout dans l’épave. »

La dernière soirée cinéma de l’émission a suscité près de 300 plaintes d’Ofcom de la part de fans choqués, furieux des retombées.

Et il ne fait aucun doute qu’il y aura plus qu’assez de moments scandaleux à montrer sur grand écran.