Les fans de Love Island « déterminent » quel candidat sera le premier expulsé de la villa après avoir repéré un « indice »

Les fans de LOVE Island pensent qu’ils ont déjà déterminé qui sera le premier à virer la villa après avoir repéré un indice.

Le fermier vedette de TikTok, Will Young, a été nommé comme l’un des dix célibataires se dirigeant vers l’Afrique du Sud – et beaucoup pensent qu’il ressemble à un certain nombre d’autres insulaires, qui sont tous partis tôt.

Grâce à ses cheveux blonds, les fans pensent qu’il ressemble à George Rains, Charlie Radnedge, Ollie Williams et Chuggs – qui n’ont tous pas duré longtemps.

Une personne a émis l’hypothèse : « Premiers sortis ? Il a besoin d’une forte personnalité pour survivre à la malédiction.

Un autre a déclaré: “J’espère qu’il fait mieux que tous les autres concurrents masculins OG aux cheveux blonds et aux yeux bleus.”

Alors que quelqu’un d’autre a commenté: “Ahh l’homme blond symbolique qui dure une semaine.”

“Les mecs blonds blancs passent toujours du temps sur l’île de l’amour. Curtis est celui qui s’est échappé », a déclaré un autre.

Cependant, d’autres sont convaincus qu’il sera un grand succès grâce à sa popularité dans le monde extérieur.

Le jeune homme de 23 ans, originaire du Buckinghamshire, compte déjà plus d’un million de followers sur TikTok, où il documente la vie à la ferme.

Parlant de sa décision de faire le spectacle, Will a déclaré: «Ayant grandi dans une ferme, il a été assez difficile de jongler avec les relations et le travail.

“Love Island me donnera du temps loin de la ferme pour sortir uniquement et trouver l’amour. Je pense que je suis au moment de ma vie où je suis assez mûr pour aller chercher une femme.

La programmation comprend également le premier résident malvoyant, une actrice qui était dans James Bond, un agriculteur et un maquilleur de stars.

La présentatrice de télévision et de radio Maya Jama, 28 ans, anime pour la première fois alors que la série d’hiver fait son retour après la pandémie.