Les fans de Love Island dénoncent les patrons “cruels” pour avoir laissé l’un des candidats entrer dans la villa

Les fans de LOVE Island ont accusé les patrons de l’émission d’être “cruels” pour avoir offert à Will Young une place dans la villa.

Les téléspectateurs ont le sentiment que le fermier célibataire “se débat” dans la série d’hiver de l’émission de téléréalité ITV2 et qu’il aurait dû rester à la maison.

Érotème

Les fans de Love Island affirment que la signature de Will dans la série est “cruelle”[/caption] Érotème

Le fermier “a du mal” à trouver une étincelle avec l’une des filles[/caption]

Il a même été suggéré qu’il avait été placé délibérément à Love Island comme “le maladroit”.

Les commentaires interviennent après que le seul insulaire célibataire de la villa ait désespérément dit aux garçons qu’il allait “greffer leurs oiseaux”.

Mais jusqu’à présent, il n’a fait que se faire “piéger” par les filles.

S’adressant à Twitter, un fan a demandé: “Pourquoi ont-ils mis Will là-dedans? Cela semble vraiment cruel de le voir se débattre.

Un autre a ajouté: “Will a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir, pauvre chose, j’ai l’impression que les producteurs en mettent intentionnellement un maladroit dans le groupe, ça devient vieux ITV.”

Et un troisième a écrit: «Les producteurs ont fait du sale Will et l’utilisent juste pour le facteur blague. Ils n’ont même pas essayé de mettre n’importe quel type de fille là-dedans qui l’aimerait et savaient que ce serait le résultat.

Will s’est retrouvé sans partenaire lors de l’épisode de mardi soir.

Il avait été en couple avec la ring girl Olivia Hawkins – jusqu’à l’arrivée de la bombe Tom Clare.

Tom, 23 ans, a choisi Olivia, 27 ans, lorsqu’on lui a donné le choix du groupe, laissant Will seul.

Les insulaires ont été avertis qu’il y aura un recouplage plus tard cette semaine, ce qui laissera une seule personne dans un avion pour rentrer au Royaume-Uni.

Will a été vu en train d’essayer de connaître Lana Jenkins, 25 ans, dans l’épisode de mercredi soir – mais elle lui a rapidement dit qu’elle ne ressentait pas d’étincelle romantique dans les scènes brutales.

Love Island continue, 21h, ITV2, jeudi 19 janvier

Érotème

Will a essayé de connaître Lana Jenkins[/caption] Érotème

Lana a rapidement fermé le singleton[/caption]