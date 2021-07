Les fans de LOVE Island ont repéré un « indice » que c’est Brad McLelland qui a été renvoyé de la villa ce soir.

Les téléspectateurs avertis sont convaincus que les patrons ont laissé échapper un indice révélateur sur le compte Twitter de l’émission qui confirme que Lucinda Stafford doit rester et que l’ouvrier d’Amble, dans le Northumberland, obtient la botte.

Les fans de Love Island découvrent un «indice» que c’est BRAD qui a été renvoyé de la villa[/caption]

Repérant une référence à Brad, 25 ans, un fan a déclaré: « La biographie du compte Twitter de Loool the love Island dit simplement » Amble » #loveisland ils disent que Brad rentre à la maison »

Il n’y a aucun moyen de le savoir avant la diffusion de l’épisode de ce soir – mais Love Island a déjà renvoyé quelqu’un chez lui avant la diffusion de la tournure brutale de ce soir.

Brad et Lucinda ont été forcés de décider lequel d’entre eux ferait ses valises et rentrerait chez lui la nuit dernière.

L’insulaire en question a été contraint de quitter la villa la même nuit et est maintenant sur le chemin du retour, révèle un initié au Sun.

Les scènes palpitantes, qui ont été filmées à l’avance, seront diffusées sur Love Island ce soir à son retour à 21 heures ce soir.

Ce fut un coup cruel pour le garçon de Northumberland, Brad, qui venait tout juste d’avoir son premier rendez-vous avec la bombe blonde.

La sortie intervient juste un jour après que Rachel Finni ait obtenu la botte après avoir échoué à être ramassée lors du dernier recouplage, le nouvel arrivant Teddy Soares ayant choisi de s’associer à Faye Winter à la place.

Pendant ce temps, les spoilers de ce soir montrent que Chloe Burrows s’en prend à Toby Aromolaran – le qualifiant de « f *** ing fake ».

Il lui dit ce soir : « Nous sommes foutus. Nous étions là-bas. Vous ne faites qu’effacer cela.

Mais Chloé semble beaucoup moins gênée de dire au garçon, qu’elle a volé à Kaz Kamwi la semaine dernière : « Bien sûr que nous le sommes. Pourquoi es-tu surpris?

« Pourquoi le prenez-vous si personnellement ? »

Et elle fulmine plus tard à Millie Court: « Oh mon Dieu, je suis absolument furieuse, il est tellement faux.

« J’étais comme : ‘Pourquoi es-tu surpris ? Le public ne va pas nous aimer à cause de ce qui s’est passé avec Kaz’.









Elle a ajouté : « Mais si c’est authentique, vous n’avez pas à vous inquiéter. Le fait qu’il soit de mauvaise humeur avec moi parce que nous sommes les trois derniers… c’est tellement faux. Je suis foutrement livide.

« Il m’a fait vraiment remettre en question ses intentions et s’il était authentique. »

Mais Toby était toujours perplexe quant à la raison pour laquelle le public, à qui on avait demandé de choisir ses insulaires les plus compatibles, ne le soutenait pas.

