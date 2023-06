Les fans de Love Island découvrent un énorme indice que Zach n’est pas populaire – l’avez-vous remarqué?

Les fans de LOVE Island sont convaincus que Zach n’est pas populaire dans la villa après que le groupe n’a pas célébré son anniversaire.

L’anniversaire du beau gosse a été mentionné très brièvement alors que les insulaires allaient se coucher, mais aucune célébration n’a été montrée à l’écran.

TVI

Les fans pensent que Zach n’est peut-être pas si populaire dans la villa[/caption]

Ceux qui regardent à la maison pensent que cela indique comment il est vu dans la villa, notant que les années précédentes, des fêtes ont été organisées.

Une personne a tweeté: « Personne n’a rien fait pour l’anniversaire de Zachs que LMFAOOO méritait. »

Un deuxième a déclaré: « Nous n’avons pas beaucoup vu l’anniversaire de Zach, c’est parce que personne ne l’aime. »

Alors qu’un troisième a ajouté: « J’ai oublié que c’était l’anniversaire de Zachary, ils ne les évaluent pas l’île d’amour de la saison 2 organisait des fêtes.

Zach a provoqué un drame dans la villa lorsqu’il s’est dirigé vers Molly, qui était en couple avec Mitch.

Le jeune homme de 25 ans était en couple avec l’agent immobilier Catherine Agbaje, 22 ans, mais il a décidé de craquer avec Molly Marsh, 21 ans, qui a laissé la villa en désordre.

Les choses sont devenues encore plus dramatiques lorsque les nouvelles bombes Leah et Charlotte ont reçu le pouvoir de se coupler en premier et Charlotte a décidé de choisir Zach.

Dans une tournure surprise, Mitch a ensuite sauvé Molly et a clairement indiqué qu’il voulait toujours craquer avec Molly.

Les fans ont exprimé leur inquiétude alors que Mitch continuait de poursuivre Molly – bien qu’elle ait clairement indiqué qu’elle ne s’intéressait qu’à Zach.