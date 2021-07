Les fans de Love Island découvrent que Shannon Singh est toujours en Espagne alors qu’elle identifie un endroit exotique comme Londres

Les fans de LOVE Island sont convaincus que Shannon Singh est toujours à Majorque après avoir repéré quelque chose d’inhabituel sur son Instagram.

L’étourdissant – qui a été le premier à être largué de la villa cette année après seulement 48 heures – a publié un nouveau cliché sur Instagram ce matin.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Instagram

Les fans de Love Island sont convaincus que Shannon Singh n’a pas quitté l’Espagne[/caption]

Le mannequin de 22 ans a partagé une photo d’elle portant une robe découpée audacieuse alors qu’elle marquait son emplacement comme étant Londres.

Mais les fans ont remarqué que l’endroit exotique ne ressemble en rien au ciel gris nuageux au-dessus de la capitale aujourd’hui.

« Ce n’est pas Londres », a commenté un fan.

« Je pense que quelqu’un gère toujours son compte et elle revient », a ajouté un autre.

« Il n’y a aucun moyen que ce soit Londres, elle est probablement encore en Espagne », a écrit un troisième.

Instagram

Ils pensent qu’elle pourrait retourner à la villa[/caption]

Pendant ce temps, Shannon elle-même a taquiné qu’elle pourrait revenir pour Casa Amor.

Les fans ont spéculé que la brune avait été secrètement déplacée dans une deuxième villa sur l’île et ferait un retour explosif.

Rex

Shannon Singh de Love Island a refusé d’exclure un retour sur l’île[/caption]

Mais les espoirs du retour de Shannon semblaient avoir été anéantis après son retour à Londres après son dumping brutal.

Maintenant, l’ex-mannequin glamour a admis qu’elle pouvait toujours retourner à Majorque, mais ne le gâcherait pas pour les fans si cela se produisait.

Lorsqu’on lui a demandé si elle dirait oui à un endroit à Casa Amor, la jeune femme de 22 ans a déclaré au Sun : « Qui sait.

« Je garde mes cartes près de ma poitrine », ajoutant plus tard : « Qui sait ce qui va se passer. Je pense que l’avenir détient ce que l’avenir détient.

Rex

L’ex mannequin glamour, au centre, n’a passé que trois jours dans la villa[/caption]

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

« Je ne l’exclus pas, je ne dis pas que je vais entrer. »

Mais Shannon a admis qu’elle n’avait regardé aucun épisode – bien qu’elle soit à l’extérieur.

«Je ne l’ai pas regardé, et je ne vais pas encore le regarder. Je ne l’ai pas suivi », a-t-elle déclaré.

Le mannequin – associé à Aaron Francis, 24 ans – a été expulsé après seulement deux jours, mais insiste sur le fait que les téléspectateurs n’ont jamais pu voir la vraie elle.

Elle a déclaré: «Quand j’ai dû partir, j’étais mortifiée.

« Tout ce à quoi vous devez penser, c’est ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’ils ont montré ?’.









«Je suis effronté, je suis bruyant, je suis extraverti et je ne suis certainement pas timide. Mais cela ne s’est pas vraiment fait sentir.

«De grandes choses se sont produites qui, selon moi, auraient fait ressortir ma personnalité et permis aux gens de me connaître.

« Moi et Aaron avons dû faire du twerk et j’ai déchiré ma jupe sur tout le devant. Nous avons dû nous sucer les doigts et nous regarder dans les yeux, mais rien de tout cela n’a été montré.

Love Island continue ce soir à 22h sur ITV2 et est disponible pour regarder sur le hub ITV