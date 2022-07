Les fans de Love Island “découvrent” le plan de match de Nathalia – et ce n’est PAS pour voler Davide à Ekin-Su

Les fans de LOVE Island pensent avoir repéré le “plan de match” de Natalia et concluent qu’elle ne veut pas vraiment voler Davide à Ekin-Su.

Nathalia Campos, 23 ans, est récemment entrée dans l’émission à succès comme une bombe et cela n’a pas été facile pour le Brésilien.

Elle a fini par avoir une crêpe avec Ekin-Su, 27 ans, après avoir eu une altercation avec des mots la nuit précédente.

Ekin-Su est sorti triomphant après que Davide, 28 ans, ait jugé les crêpes de chaque fille les yeux bandés.

Mais bien que les fans disent que Nathalia veut voler le beau gosse italien Davide à Ekin-Su, les téléspectateurs ont décidé qu’elle avait en fait un plan de match complètement différent.

Les fans de Love Island pensent qu’elle avait toujours prévu de se heurter à la beauté turque Ekin-Su.

Après avoir été témoin de leurs différents affrontements, une personne a déclaré: “La ligne de Nathalia aurait été meilleure si elle ne parlait pas et ne se moquait pas d’ekin plus tôt, cela montre un peu qu’elle est obsédée par ekin.”

Tandis qu’un second a ajouté: “Cette fille a étudié Ekin Su et agit maintenant comme si elle ne la connaissait pas… s’il vous plaît.”

Un troisième, d’accord, a écrit: “Elle est probablement venue avec tout le truc ekin avant d’entrer.”

Et un quatrième a déclaré: “Il est évident que Nathalie a un problème avec Ekin, elle n’a pas cessé de dire des conneries dans son dos depuis qu’elle est arrivée là-bas et je pense que c’est parce qu’elle est entrée avec un plan de match sachant qu’Ekin a une suite et quel que soit son plan, ce n’est pas le cas. Nathalie qui travaille n’est tout simplement pas sympathique et je voulais vraiment l’aimer.





Le couple a eu une rencontre délicate après qu’Ekin-Su ait demandé à la débutante Nathalia quelle était sa garniture de pizza préférée.

La bombe brésilienne a déclaré: “Les pizzas italiennes sont les meilleures – pas celles à l’ananas.”

Ekin-Su a admis qu’elle et Davide aimaient l’ananas sur leur pizza, mais Davide a dit que non.

Les deux insulaires ont fini par avoir une crise dans la cuisine, Ekin-Su disant : « Ça va ? Avez-vous un problème avec moi ? »

Nathalia a répondu : “Non, je n’ai pas de problème avec toi.”

La beauté turque a répondu : “Tu es sûr ?”, la nouvelle fille demandant : “Ouais, pourquoi ? En avez-vous un avec moi ?

Ekin-Su a riposté: “Parce que si j’ai l’impression que tu as un problème avec moi.”

